Notowania USD/PLN maleją dziś o 0,44 proc., do 3,907 zł i jest to nowy tegoroczny dołek. Złoty umacnia się także do euro, które wyceniane jest na 4,29 zł, co z kolei jest jednym z najniższych poziomów w tym roku. Krajowa waluta tym samym kontynuuje zwyżki.

Reklama

Reklama

Złotemu sprzyja mocniejsze euro do dolara. Notowania głównej pary walutowej w środowe popołudnie przebijają pułap 1,095, z którym para nie mogła sobie poradzić pod koniec poprzedniego tygodnia. Utrzymanie się eurodolara powyżej wspomnianego poziomu do końca dnia oznaczać będzie najwyższe od połowy stycznia zamknięcie EUR/USD.