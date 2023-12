Bankierzy centralni ruszyli kursem złotego

"Zabawa" na rynku walutowym w czwartek trwała w najlepsze. W środę, gołębie przesłanie ze strony amerykańskiej Rezerwy Federalnej osłabiło dolara na globalnym rynku i wydatnie pomogło w umocnieniu złotego. W czwartkowy poranek za dolara płacono poniżej 4 zł, a wycena euro zjechała poniżej 4,30 zł. To jednak nie był koniec atrakcji. W czwartek zapewnił je Europejski Bank Centralny.

Instytucja ta, zgodnie z oczekiwaniami, również pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W przeciwieństwie do Fedu, EBC nie był aż tak gołębi i nie poruszył tematu obniżek stóp procentowych.

– Inwestorzy, jak dotąd, obstawiali, że szczególnie ostrych cięć dokona EBC. Trudno się dziwić, w końcu gospodarka Eurolandu wciąż balansuje na krawędzi recesji, a dynamika cen konsumenckich w rok z wartości dwucyfrowych obniżyła się do 2,4 proc. r/r. Przed dzisiejszą decyzją rynek zakładał, że za rok stopa depozytowa będzie wynosić już zaledwie 2,5 proc., a pierwsza redukcja nastąpi najpóźniej w kwietniu. Rezerwa Federalna, obniżając w środę szacunki optymalnego poziomu stóp na koniec 2024 r. i sugerując obniżki o łącznej skali 75 pb, uderzyła w dolara. Projekcje EBC mają bardziej neutralny wydźwięk i nie sprzyjają śrubowaniu dyskonta przyszłych cięć – wskazuje Bartosz Sawicki, analityk firmy Cinkciarz.pl.

Dwa kierunki

Postawa EBC dała sygnał do umocnienia euro, co skutkowało wzrostem notowań głównej pary walutowej EUR/USD o około 1 proc. Nie bez wpływu była ona także na złotego. Nasza waluta umacniała się po południu wobec dolara o 0,7 proc., schodząc do poziomu 3,92 zł.