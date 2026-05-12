„Dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlatego cieszę się, że na podstawie wyroku TSUE z listopada 2025 r. oraz kolejnych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci, co do których sądy wydały już wyroki” - napisał na X prezydent Trzaskowski. - "Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" - dodał.

Trzaskowski: nie czekamy na rozporządzenie ws. transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Prezydent Warszawy nawiązał też do niedawnej wypowiedzi premiera Donalda Tuska, że Polska wykona wyrok TSUE z listopada 2025 r. nakazujący uznawanie małżeństw jednopłciowych zawartych legalnie w innych krajach UE. - To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, do równego traktowania przez państwo – mówił premier.

„Cieszę się z zapowiedzi Pana Premiera Tuska w sprawie rozporządzenia, które nie tylko ureguluje cały proces transkrypcji, ale zadba o to, aby w całym kraju miał on identyczny kształt. Liczę na jego najszybsze przyjęcie i wcielenie w życie” - napisał Trzaskowski.

Zauważył, że jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, ma obowiązek poruszać się w granicach obowiązującego prawa tj. ustaw, rozporządzeń oraz wyroków sądowych – polskich i europejskich. „I właśnie dlatego, gdy większość polityków komentatorów ograniczała się do komentowania, my pracowaliśmy nad przygotowaniem się do nakazanego nam przez sąd procesu pierwszej w kraju transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, mimo braku uregulowań na szczeblu krajowym. Prezydent Warszawy nie ma w tym obszarze swobody do podejmowania decyzji, to znaczy, że nie może działać uznaniowo” - czytamy we wpisie.

Prezydent Warszawy: wyrok w sprawie danej pary jednopłciowej nie będzie potrzebny

Jak wyjaśnia prezydent stolicy, wyrok TSUE oraz kolejna seria wyroków NSA mają skutek systemowy: transkrypcja małżeństw osób tej samej płci powinna zostać dokonywana niezależnie od tego, czy w sprawie danej pary zapadł wyrok sądu, czy nie. „Do czasu wprowadzenia rozwiązania systemowego, czyli rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje będą dokonywane w ramach istniejących możliwości technicznych” - wskazał Trzaskowski.

Dalej wyjaśnił, że transkrypcja polega jedyne na wiernym przepisaniu aktu stanu cywilnego. "Pozostaje kwestia skutków prawnych transkrypcji małżeństw osób tej samej płci. Jest to kwestia całkowicie odrębna od czynności transkrypcji aktu małżeństwa. Jej rozstrzygniecie nie należy do kierownika USC wykonującego zadanie zlecone z ramienia administracji rządowej, ani do Prezydenta m.st. Warszawy jako organu władzy samorządowej. Nie rozstrzyga tego również w swych wyrokach ani TSUE ani NSA" - zaznaczył Trzaskowski. Wyraził nadzieję, że zakres skutków prawnych transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie uregulowany poprzez szybkie przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej.

W komentarzach pod postem Rafała Trzaskowskiego internauci wypomnieli politykowi, że przed wyborami prezydenckimi, w których kandydował, podczas debaty przedwyborczej w Końskich, zdjął z mównicy i schował tęczową flagę, którą wręczył mu Karol Nawrocki. „Szkoda, że Pana prawdziwe poglądy w maju zeszłego roku nie były tak oczywiste. Nawet oddał Pan flagę, żeby przypadkiem nie być z nimi kojarzonym” - napisał jeden z komentujących.