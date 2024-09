Czytaj więcej Klęski żywiołowe Stronie Śląskie: Wody Polskie za późno poinformowały o przerwaniu tamy? „Mam żal” Mimo że do przerwania zapory w Stroniu Śląskim doszło 15 września o godzinie 10:35, to Wody Polskie potwierdziły oficjalnie informację o jej zniszczeniu ponad dwie godziny później, bo po godzinie 13:00. - Tama w Stroniu Śląskim została niedopilnowana, a ludzie narażeni na niebezpieczeństwo - stwierdził w rozmowie z RMF FM burmistrz Kłodzka Michał Piszko.

Organy podatkowe

Przedsiębiorcy dotknięci przez powódź mogą liczyć na rozpatrywanie swoich wniosków przez urzędy skarbowe w pierwszej kolejności oraz otrzymywanie potrzebnych zaświadczeń (np. o przychodach czy dochodach) „od ręki”. Aby ułatwić i przyspieszyć pomoc powodzianom tworzone są tymczasowe punkty obsługi podatników.

PIT, VAT, CIT

Wydłużone zostały terminy płatności podatku PIT, VAT, CIT, a także ryczałtu ewidencjonowanego, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn oraz związanych z tym ewidencji i deklaracji.

Stało się to możliwe dzięki Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2024 roku w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego w związku z powodzią we wrześniu 2024 r. Jednocześnie zarząd IGHP wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o wykreślenie zawartego w rozporządzeniu przepisu, na mocy którego z rządowej pomocy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy mający siedziby poza terenami dotkniętymi powodzią, ale prowadzący na nich swoją działalność.

VAT

W okresie od 19 września do 31 grudnia 2024 roku przedsiębiorców dotkniętych powodzią obowiązywać będzie odroczenie zapłaty należnego podatku VAT. Z kolei do 25 listopada 2024 roku obowiązywać będzie odroczenie składania i wypełniania ewidencji i deklaracji .

PIT, CIT, ryczałt

Lista ulg dla przedsiębiorców po powodzi w zakresie PIT, CIT i ryczałtu: