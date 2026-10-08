Z tego artykułu dowiesz się: Jak strategiczna współpraca ubezpieczyciela Trasti z jednorożcem AI odmieni proces zakupu polis.

Na czym polega cyfrowa rewolucja, która zastępuje formularze naturalną rozmową z asystentem.

Jakie są plany obu firm, które wykraczają daleko poza tradycyjny rynek ubezpieczeń.

Jakie konkretne oszczędności i korzyści przynosi wdrożenie AI w branży finansowej i contact center.

Ubezpieczyciel rezygnuje ze żmudnego wypełniania formularzy na rzecz elastycznego, konwersacyjnego dialogu z botem. Mati Staniszewski, współzałożyciel mającego polskie korzenie jednorożca, podkreśla, że to nie jest jakiś kolejny testowy projekt AI, ale „rzeczywiste rozwiązanie w regulowanym środowisku biznesowym”. Jak się dowiedzieliśmy, pionierska technologia ma ruszyć przed końcem roku.

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Rozmowa zamiast klikania

– Z Trasti zmieniamy to, jak kupuje się ubezpieczenia. Zamiast wypełniać długi formularz, klient po prostu rozmawia z asystentem głosowym, który rozumie jego sytuację i dopasowuje do niej ochronę – opisuje Staniszewski sposób działania nowego narzędzia.

Dla branży i samych konsumentów to nowa jakość, bo bot maksymalnie uprości zakup i pomoże w dopasowaniu oferty. Artur Olech, prezes Trasti, a wcześniej szef największego polskiego ubezpieczyciela – PZU, wierzy, że takie będą właśnie usługi finansowe przyszłości. Jego zdaniem partnerstwo insurtechu z globalnym liderem technologii głosu wyznacza nowy standard cyfrowej obsługi klienta w Polsce. Choć – jak się dowiedzieliśmy – to dopiero początek. Plan zakłada, że rozwiązania AI od ElevenLabs mają pozwolić Trasti opracować zupełnie nowe usługi i to takie niezwiązane z rynkiem ubezpieczeniowym. HPI GMA – właściciel marki Trasti – podpisał ze start-upem Staniszewskiego strategiczne porozumienie w zakresie rozwoju głosowej sztucznej inteligencji. Szczegóły na razie okryte są tajemnicą. Dla samego ElevenLabs to istotny projekt z uwagi na charakter biznesu i nadzór KNF-u.

– Dla mnie najważniejsze jest to, że nie robimy pilotażu, żeby sprawdzić kilka scenariuszy. Budujemy produkt, który trafi do prawdziwych klientów, i to w branży regulowanej – przyznaje prezes ElevenLabs.

Na przełomie września i października spółka została wyceniona na 22 mld dol. w ramach oferty odkupu akcji pracowniczych (warto dodać, że mniejszościowy pakiet udziałów w ElevenLabs ma polski fundusz Vinci z Grupy BGK).

Algorytmy zmieniają branżę

Trasti od początku buduje swój model jako cyfrowa platforma ubezpieczeniowa i chętnie sięga po nowe technologie. Jej fundamentem staje się model sprzedaży oparty nie na skomplikowanych i żmudnych do przejścia formularzach, ale na prostych i szybkich rozwiązaniach. Jak tłumaczy Artur Olech, dziś na rynku ubezpieczeniowym klienci czują się jak numer w systemie, a nie indywidualne osoby.

– Klienci oczekują nie tylko obsługi, ale też konkretnego zainteresowania, reakcji i interakcji. Partnerstwo z ElevenLabs wyniesie ten temat kilka poziomów wyżej – zapowiada.

Współpraca z ElevenLabs ma stworzyć nowy standard obsługi, zastępujący formularze naturalną konwersacją z AI i dostępny będzie w najbliższych kilku miesiącach.

Trasti w ub. r. otrzymała 21 mln euro od EBOiR i Grupy Triglav (była to jedna z największych inwestycji w europejskiej branży insurtech w 2025 r.), a do 2029 r. zamierza pozyskać 1,2 mln klientów, rozwijając właśnie autorski model cyfrowy. Przykładem tej innowacyjności jest zaprezentowana we wrześniu polisa NNW dla dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy niemal cały produkt, od procesu sprzedaży, aż po dokumentację i stronę internetową, był bowiem efektem wielopoziomowej pracy agentów AI. Jak zauważa Olech, projekt ten w klasycznym modelu mógłby trwać około roku, ale dzięki AI został przygotowany w trzy miesiące, przy wielokrotnie niższym budżecie.

AI w contact center to też konkretne oszczędności. Analitycy Gartnera prognozują, że wdrożenia konwersacyjnej sztucznej inteligencji w centrach obsługi klienta zredukują globalne koszty pracy agentów o 80 mld dol. Technologia AI w ubezpieczeniach obecna jest od lat, choć w ostatnim czasie zastosowania sztucznej inteligencji w tej branży są coraz szersze. Np. PZU już od dłuższego czasu rozwija cyfrowego asystenta do automatycznej wyceny szkód komunikacyjnych na podstawie zdjęć przesłanych przez kierowców (dzięki czemu czas kalkulacji skrócono do kilku minut). Codziennie przez systemy PZU przechodzi średnio kilkanaście tysięcy szkód i świadczeń. Również Warta stosuje algorytmy wizyjne do wstępnej oceny uszkodzeń pojazdów oraz automatycznego kierowania spraw na tzw. szybką ścieżkę wypłaty.

Ofensywa jednorożca

Narzędzia audio AI od polskiego jednorożca stają się na świecie coraz popularniejsze. Sięga po nie właśnie biznes – klienci korporacyjni odpowiadają już za 55 proc. przychodów ElevenLabs. Kluczowym produktem stała się platforma ElevenAgents, która obsługuje miliony rozmów tygodniowo z opóźnieniem reakcji (latency) poniżej 100 ms i wsparciem dla kilkudziesięciu języków. Po technologię firmy z polskimi korzeniami sięgnęli tacy potentaci jak Deutsche Telekom (pierwszy na świecie asystent AI zintegrowany bezpośrednio z siecią operatora do obsługi abonentów w czasie rzeczywistym), Klarna (fintech raportował 10-krotne skrócenie czasu rozwiązywania typowych spraw w zakresie obsługi klienta), a w Polsce np. Billennium (rodzimy integrator IT podpisał umowę partnerską na wdrażanie Voice AI w sektorach regulowanych i contact center), czy LOT (postawił na konwersacyjnego asystenta głosowego).

Głośno było też o umowie z Centrum e-Zdrowia (zastosowanie w Centralnej e-Rejestracji), wartej blisko 24 mln zł, na wdrożenie inteligentnego asystenta głosowego w publicznym systemie ochrony zdrowia, w celu rozwiązania problemu tzw. pustych gabinetów (bot automatycznie dzwoni do pacjentów, aby potwierdzić, przełożyć lub odwołać wizyty u specjalistów, a odblokowane terminy wracają do puli, skracając kolejki w NFZ). ElevenLabs kooperuje również z HarperCollins w zakresie automatycznej produkcji audiobooków, a także wydawcami jak „Time”, „Washington Post” czy z wyszukiwarką AI Perplexity.