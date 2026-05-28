Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile psów i kotów mieszka w polskich domach.
  • Ile kosztuje ich utrzymanie i jakie są koszty ich leczenia.
  • Jakie wydatki na leczenie zwierząt domowych mogą pokryć ubezpieczyciele.
  • Ile kosztują polisy dla psów i kotów.

Szacunki Europejskiej Federacji Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych (FEDIAF) pokazują, że liczba psów i kotów w polskich gospodarstwach domowych sięga 16 mln. Psów jest nieco więcej, bo 8,4 mln, kotów – 7,6 mln. Te liczby plasują nas w europejskiej czołówce, w obu kategoriach na piątym miejscu. Szacuje się przy tym, że zwierzęta te żyją nawet w przeszło połowie gospodarstw domowych w naszym kraju, a ich utrzymanie kosztuje od około 100 zł do nawet tysiąca i więcej złotych miesięcznie. Potężne wydatki zaczynają się jednak, gdy domowy pupil zaczyna chorować albo ulegnie wypadkowi.

Foto: Paweł Krupecki

Nasza czytelniczka, pani Zuzanna na kompleksowe badania swojego 16-letniego psa, który nagle podupadł na zdrowiu, wydała w ciągu dwóch dni prawie 2 tys. zł. Pani Marta na usunięcie zębów jednego ze swoich kotów musiała przeznaczyć blisko 3 tys. zł. Choroba nowotworowa psa pana Jacka wymagała amputacji jednej z łapek zwierzaka, co wraz z opieką pooperacyjną kosztowało prawie 3,7 tys. zł. Przykłady można mnożyć, zwykle związane z nimi wydatki idą w tysiące złotych.

Z pomocą właścicielom zwierząt domowych mogą przyjść w takich przypadkach ubezpieczyciele. Kilku największych z nich zapytaliśmy o ich ofertę w tym zakresie.

Ubezpieczenie psa i kota. Jakie koszty leczenia zwierząt pokrywają polisy?

– W PZU oferujemy możliwość objęcia ochroną zwierząt domowych w ramach ubezpieczenia majątkowego PZU Dom. Nie jest to odrębny produkt, lecz element ubezpieczenia ruchomości domowych – poinformowało nas biuro prasowe największego polskiego ubezpieczyciela. Ochrona może tu objąć m.in. psy, koty, a także inne popularne zwierzęta domowe, takie jak gryzonie, ptaki czy gady, z wyłączeniem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych.

Zakres ochrony obejmuje m.in. zwrot kosztów leczenia zwierzęcia po wypadku na terenie Polski (np. potrącenie przez samochód, pogryzienie przez inne zwierzę), wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci zwierzęcia w wyniku zdarzenia losowego (z wyłączeniem chorób i przyczyn naturalnych), pokrycie kosztów uśpienia i utylizacji, a także odszkodowanie w przypadku kradzieży zwierzęcia lub jego utraty wskutek zdarzeń takich jak pożar czy włamanie. Odpowiedzialność PZU w tym zakresie objęta jest limitem do 5 tys. zł.

– Warto uzupełnić polisę PZU Dom o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które już za kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych rocznie zapewnia ochronę w sytuacjach, gdy zwierzę wyrządzi szkodę osobom trzecim, np. pogryzie przechodnia czy zniszczy mienie. Ochrona obejmuje również szkody spowodowane przez psy ras uznawanych za agresywne – informuje nas PZU. – Koszt ubezpieczenia zależy tu od wybranego zakresu ochrony oraz parametrów całej polisy PZU Dom – dodaje.

Czytaj więcej

Polisa dla kota lub psa? Aż 40 proc. właścicieli nawet nie wie, że są takie ubezpieczenia
Ubezpieczenia
Polisa dla kota lub psa? Aż 40 proc. właścicieli nawet nie wie, że są takie ubezpieczenia

Podobnie wygląda to u kilku innych ubezpieczycieli. – W ramach ubezpieczenia Mój Dom zapewniamy ochronę zwierząt domowych, jako ruchomości domowe. Ponadto, w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, odpowiadamy również za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe – mówi Bohdan Białorucki, rzecznik prasowy Allianz Polska. – Nie jest naliczana dodatkowa składka za te elementy ochrony, są one uwzględnione w standardowej taryfie – dodaje.

– W Uniqa ubezpieczenie Pupila, psa lub kota, dostępne jest jako dodatek do ubezpieczenia mieszkaniowego Twoje Miejsce. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków pupila, jego poszukiwaniem oraz kradzieżą. Klient może wybrać jedną z trzech sum ubezpieczenia: 2 tys. zł, 5 tys. zł lub 8 tys. zł. Nie pytamy o rasę czy wiek zwierzęcia. Wystarczy wskazać, czy pupil jest psem czy kotem oraz podać jego imię – informuje Marcin Błaszczak, lider Zespołu Pozostałych Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych w Uniqa. Składka za ubezpieczenie zależy tu od wybranej sumy i wynosi od 37 do 70 zł. Jedną polisą można objąć ochroną do trzech pupili.

Warta oferuje ubezpieczenie zwierząt domowych w ramach produktów mieszkaniowych oraz turystycznych. – Dzięki temu właściciele mogą zabezpieczyć swoich pupili zarówno na co dzień, jak i podczas wyjazdów, obejmując ochroną koszty leczenia, opiekę nad zwierzęciem czy odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim – tłumaczy Krzysztof Kulasza, rzecznik prasowy Warty.

W ramach produktów mieszkaniowych ochroną objęte są psy i koty. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku, takiego jak pogryzienie przez inne zwierzę czy potrącenie przez samochód (do 5 tys. zł lub 10 tys. zł). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także wsparcie assistance oraz OC w życiu prywatnym, bez wyłączeń dla ras psów uznawanych za agresywne. Z kolei w polisie turystycznej dostępny jest pakiet „Zwierzę w podróży” z sumą ubezpieczenia do 5 tys. zł, obejmujący zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego w razie wypadku zwierzęcia za granicą, a także wsparcie w sytuacji hospitalizacji właściciela czy szkód wyrządzonych przez zwierzę podczas podróży w ramach OC właściciela.

Czytaj więcej

Na leczenie kota czy psa trzeba wydać często fortunę. Można się ubezpieczyć?
Ubezpieczenia
Na leczenie kota czy psa trzeba wydać często fortunę. Można się ubezpieczyć?

Podstawowa ochrona koncentruje się tu na nieszczęśliwych wypadkach, takich jak potrącenie przez pojazd, upadek z wysokości, pogryzienie przez inne zwierzę czy otrucie. W takich sytuacjach ubezpieczenie pokrywa m.in. koszty leczenia weterynaryjnego, a w trudniejszych przypadkach także koszty uśpienia, kremacji czy pochówku. Przewidziane jest również jednorazowe świadczenie w razie śmierci zwierzęcia. Dodatkowo, w przypadku zaginięcia pupila, właściciel może liczyć na zwrot kosztów jego poszukiwania, np. publikacji ogłoszeń czy wydruku ulotek. Szerszy wariant obejmuje także nagłe zachorowania. Koszt rozszerzenia ochrony jest stosunkowo niewielki i zależy przede wszystkim od wybranego zakresu.

Polisa dla psa i kota. Ile kosztuje ubezpieczenie zwierząt domowych w Polsce?

Nieco inaczej do problemu ubezpieczeń zwierząt domowych podchodzi Generali Polska. – W ramach ubezpieczenia „Generali z myślą o Twoim psie” można objąć ochroną psa wraz z jego właścicielem. Ochroną objęte są zarówno psy rasowe, jak i mieszańce, także te ze schroniska, które ukończyły 8 tygodni i mają wszczepiony chip – mówi Magdalena Kuś, menedżer produktu w Generali Polska.

Podstawą polisy jest zwrot kosztów leczenia psa w przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie może obejmować m.in. wizyty weterynaryjne, badania laboratoryjne i obrazowe, hospitalizację, zabiegi operacyjne oraz leki. Ochrona działa zarówno w przypadku codziennych problemów zdrowotnych, takich jak zatrucia czy infekcje, jak i poważniejszych schorzeń, w tym nowotworów, chorób ortopedycznych czy urazów po wypadkach. Maksymalna suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi 50 tys. zł, a wysokość wypłaty zależy m.in. od wybranego kwotowego udziału własnego i sumy ubezpieczenia.

Polisę można rozszerzyć o ubezpieczenie OC właściciela psa. W ramach ochrony Generali wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, jeśli zwierzę wyrządzi szkodę – np. pogryzie innego psa, uszkodzi mienie lub doprowadzi do wypadku. Dodatkowo dostępne jest ubezpieczenie śmierci psa w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Zwierzęta domowe można tu także objąć ochroną w ramach ubezpieczenia „Generali z myślą o domu i rodzinie”, które można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmujące także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe osobom trzecim.