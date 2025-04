— Obecna transakcja jest bardzo ważnym elementem naszej strategii, która skupia się na podstawowym biznesie, wspiera nasz budżet i pozwala na utrzymanie ratingu inwestycyjnego — tłumaczył prezes Boeinga Kelly Ortberg, cytowany w informacji prasowej. Transakcja ma być gotówkowa i oczekuje się, że zostanie sfinalizowana do końca 2025 roku.

Boeing, to firma po poważnych przejściach

Kelly Ortberg został prezesem Boeinga latem 2024 r. Jego głównym celem pozostaje przywrócenie koncernowi opinii producenta samolotów niepodważalnej jakości. Ten cel został wyznaczony po incydencie z B737 MAX9 należącym do Alaska Airlines, z którego różnica ciśnień wyssała wadliwie zamontowane drzwi w styczniu 2024 roku. Cudem wtedy nikt nie ucierpiał, ale był to kolejny cios w reputację Boeinga, po dwóch katastrofach B737 MAX8 należących do Lion Air i Ethiopian Airlines odpowiednio w grudniu 2018 i marcu 2019. Powodem wówczas było wadliwe oprogramowanie, do czego Boeing długo nie chciał się przyznać i toczył kosztowne procesy z rodzinami ofiar. Ciosem w reputację, ale i w finanse Boeinga był także dwumiesięczny strajk jesienią 2024 r.

Produkcja wówczas ponownie praktycznie stanęła i dopiero w styczniu 2025 r. Boeing ruszył z produkcją 20 B737 MAX miesięcznie, oprócz tego jest w stanie zmontować 5 większych B787 Dreamlinerów.

To znacznie mniej, niż przed incydentem z Alaska Airlines, kiedy miesięcznie odlatywało z fabryk Boeinga po 50 B737 i 10 B787. Takie spowolnienie produkcji odbija się mocno na finansach koncernu, ponieważ większość kwoty z faktur odbiorcy płacą dopiero po odbiorze maszyn.