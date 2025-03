Na wydarzenie natychmiast zareagowały rynki finansowe. Akcje właściciela British Airways, International Airlines Group (IAG), staniały o ponad 5 proc. Wyprzedawano także papiery linii lotniczych, bo jest oczywiste, że odwołanie tak wielu połączeń wiąże się z koniecznością wypłat odszkodowań dla pasażerów. Akcje Lufthansy staniały w piątek o 1,6 proc., Air France-KLM o 1,5 proc, a australijski Qantas stracił 2,4 proc.

Pożar wybuchł w podstacji w Hayes, w północnej części lotniska i natychmiast pojechała tam lotniskowa straż pożarna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ma to wyjaśnić śledztwo.

Na szczęście lotnisko nie jest całkowicie pozbawione zasilania, bo korzysta również z dostaw zielonej energii, które są w stanie częściowo umożliwić funkcjonowanie. Ale nie na tyle, żeby można było przywrócić operacje pasażerskie ani cargo. „Nie jesteśmy w stanie w tej chwili podać, kiedy dostawy energii zostaną przywrócone” - czytamy w oświadczeniu lotniska.

Frankfurt i Waszyngton zamiast Londynu. Samoloty przekierowane do innych miast

W trudnej sytuacji znalazły się samoloty, które już leciały na Heathrow. Poranne rejsy z Azji i USA musiały albo szukać lotnisk zapasowych, albo zawrócić do miejsca startu. Samolot Air India lecący z Delhi, zamiast w Londynie wylądował we Frankfurcie, Delta z San Francisco doleciała tylko do Waszyngtonu, a American Airlines lecący z Nowego Jorku wybrał Dublin. A United Airlines zawróciły 7 swoich rejsów. Wiele linii lecących do Wielkiej Brytanii nieplanowo wylądowało po drodze w Abu Zabi i Dubaju. Emirates, które wykonują po kilkanaście lotów na Heathrow dziennie, poinformowały o odwołaniu piątkowych połączeń. A Singapore Airlines wynegocjowały dla czterech swoich rejsów lądowanie w Paryżu i Frankfurcie, zaś trzy Airbusy 380 zostały zawrócone w powietrzu i wróciły na lotnisko Changi.

Najłatwiej było przywrócić możliwość podróżowania między Wielką Brytanią a Francją, ponieważ Eurostar podstawił dodatkowe składy.