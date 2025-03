Amerykańska Izba Handlu w Rosji (AmCham Russia) namawia administrację w Waszyngtonie do wycofania ograniczeń dotyczących rosyjskiego lotnictwa. Argumentuje to koniecznością zapobieżenia rosnącym zagrożeniem możliwych katastrof lotniczych. Zdaniem prezesa Izby, Roberta Agee, to zwykła „humanitarna konieczność”, bo tylko tak można zmniejszyć zagrożenie wypadkami lotniczymi.

— Przede wszystkim zwracamy się z wnioskiem o zniesienie sankcji dotyczących branży lotniczej. Dotyczy to zarówno dostarczania komponentów do serwisowania samolotów, jak i technicznego wsparcia. To nawet nie chodzi o jakiekolwiek ambicje biznesowe, ale potrzeby zwykłych ludzi, bo to oni cierpią najbardziej — mówił Robert Agee w rozmowie z rosyjskim portalem RBC.

Rozmowy o poluzowaniu sankcji trwają

Rzeczywiście rosyjskie lotnictwo cywilne zostało mocno dotknięte zachodnimi sankcjami, które solidarnie nałożyły USA, Europa, Japonia i Korea Południowa.

Wstrzymane zostały dostawy nie tylko samych samolotów, ale i komponentów do ich serwisowania. Z tego powodu w Rosji zmalała liczba połączeń lotniczych, a przewoźnicy w serwisowaniu maszyn musieli korzystać z komponentów wymontowywanych z innych egzemplarzy. Z pomocą przyszli także Hindusi oraz niektóre kraje z Kaukazu, które pośredniczyły w nielegalnym handlu częściami do samolotów.

O poluzowaniu sankcji nałożonych na rosyjskie lotnictwo Amerykanie i Rosjanie zaczęli rozmawiać 28 lutego w Stambule, w kilka dni po tym, jak w Arabii Saudyjskiej doszło do spotkania amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, Siergiejem Ławrowem. Pierwsze spotkanie w rezydencji amerykańskiego konsula miało trwać 6 godzin. Rosjanie byli z tego spotkania bardzo zadowoleni, a Amerykanie ograniczyli się do lakonicznego komunikatu, że „rozmowy były konstruktywne”. Nie było tam ani słowa o możliwości przywrócenia połączeń lotniczych Rosja-USA, ale akcje Aerofłotu natychmiast podrożały na moskiewskiej giełdzie. Aerofłot był jedynym przewoźnikiem, który latał do USA do 24 lutego 2022 roku.