Amerykanie chcą zwiększyć bezpieczeństwo lotów. Ale pojawił się Elon Musk

Wypadki z ostatnich tygodni, w tym tragiczne w skutkach zderzenie samolotu American Airlines z helikopterem nad lotniskiem w Waszyngtonie, są dowodem na to, że zarządzanie bezpieczeństwem lotniczym w USA szwankuje.

Kongres jest zaniepokojony

To właśnie było tematem narady w Kongresie USA w ostatni wtorek. Mówiono tam o kłopotach z kontrolą ruchu lotniczego, starzejącą się infrastrukturą i chronicznymi brakami kadrowymi, które pogłębiają się po tym, jak regulatora ruchu lotniczego - Federalną Agencję Lotnictwa (FAA) dosięgnęła „piła mechaniczna” Elona Muska.

- Musimy to poprawić. Dla kraju, który uważa się za złoty wzorzec bezpieczeństwa lotniczego, wydarzenia ostatnich tygodni i dni są nie do zaakceptowania. Bardzo łatwo jest zrzucać winę na FAA i jej zarządzanie, tam wiele jest do zrobienia, ale musimy przyznać, że my także ponosimy winę w tym przypadku - mówił Troy Nehls, republikanin z Teksasu, przewodniczący podkomisji lotnictwa w Kongresie.

Świadkami jego wypowiedzi były rodziny i bliscy ofiar katastrofy z 29 stycznia 2025, kiedy Bombardier American Airlines po zderzeniu z wojskowym helikopterem spadł do Potomaku. Ten wypadek bada w tej chwili NTSA - organizacja zajmująca się bezpieczeństwem transportu w USA.