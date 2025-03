Embraer produkuje także samoloty wojskowe – w 2024 jego klienci odebrali 206 C-390, w 2023 — 181 sztuk.

W ofercie pasażerskiej Embraera liczy się teraz przede wszystkim jego przebój rynkowy — E2-195, który w siedzibie producenta w brazylijski Sao Jose dos Campos nazywany jest „łowcą zysków” . Japońskie linie All Nippon Airways właśnie zamówiły 20 sztuk tego modelu , w tym 15 potwierdzonych, a 5 w opcji na dostawę.

Embraer liczy na zamówienie Lotu

W przypadku tej maszyny jest szansa, że zamówienie znacznie się zwiększą, ponieważ LOT rozważa włączenie do swojej floty 84 maszyn regionalnych — właśnie E2-190, bądź Airbusów A 220. W tym zamówieniu 47 miałoby być potwierdzone, a 37 w opcji. Przy tym polski przewoźnik oczekuje, że pierwsze egzemplarze odebrałby już w 2026 roku. Dla LOTu te maszyny byłyby bardzo łatwe do płynnego włączenia do floty, ponieważ 3 E2-195 już są eksploatowane. LOT operuje trzema takimi modelami, które pozyskał z rynku w 2024 roku.

Na świecie lata dzisiaj ponad 9 tysięcy Embraerów, którymi linie przewożą ok 145 mln pasażerów rocznie. Te maszyny średnio startują na świecie co 10 sekund. Brazylijski producent jest liderem w produkcji samolotów, które mogą mogą wziąć do 15 pasażerów. Jest też największym eksporterem w Brazylii.

LOT ma dzisiaj w swojej flocie 86 samolotów. Połowa z nich, to Embraery .