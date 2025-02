Urzędnicy lotniska informuję, że skonfiskowane artykuły spożywcze są wyrzucane lub przekazywane do lokalnego ośrodka opieki społecznej wraz z innymi skonfiskowanymi artykułami.

Kłopoty pasażerów na lotnisku w Korei Południowej

Nie tylko wywożenie kimchi może być problemem. Podróżni, którzy przywożą do Korei Południowej mieszankę przypraw Everything But the Bagel firmy Trader Joe, informują, że mają kłopoty na lotnisku po przylocie z USA. Produkt, który jest sprzedawany tylko w Stanach Zjednoczonych, stał się popularny na TikToku i jest popularną „pamiątką” dla podróżnych wracających z Ameryki. Popularna mieszanka przypraw została uznana za nielegalną, ponieważ zawiera nasiona maku, rośliny oleistej zakazanej w Korei.

Pewna południowokoreańska blogerka poinformowała, że przywiozła 20 butelek przyprawy z wizyty w USA. Jednak, jak powiedziała, butelki wyjechały z taśmy bagażowej z żółtą kłódką i zostały później skonfiskowane przez funkcjonariuszy. Teraz w całym terminalu lotniska Incheon umieszczono znaki w języku koreańskim i angielskim ostrzegające podróżnych przed próbami wwożenia do kraju mieszanek przypraw Everything But the Bagel.

Tego już nie zjesz na pokładzie Korean Air

W 2024 r. Korean Air, największa linia lotnicza kraju, ogłosiła, że nie będzie już serwować makaronu instant ramyeon pasażerom podróżującym klasą ekonomiczną na długich lotach. Linie lotnicze powołały się na „rosnący trend turbulencji”, przez co serwowanie przekąski – przygotowywanej przez dodanie wrzącej wody – jest zbyt niebezpieczne dla pasażerów.