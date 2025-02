Jak wynikało z informacji zamieszczonej na stronie spółki, od prezesa LOT-u wymagane jest wykształcenie wyższe lub wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto minimum dziesięć lat zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. W tym minimum pięć lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych oraz trzy lata doświadczenia w branży lotniczej. Oprócz tego, oczywiście znajomość języka angielskiego.

Dużo chętnych na trudne stanowisko

Doświadczenia Michała Fijoła pokazały, jak trudne jest kierowanie narodowym, w dodatku państwowym, przewoźnikiem lotniczym. Jak pokazuje przeszłość, jest w niej tyle biznesu, co i polityki.

Niemniej jednak nie zraziło to chętnych do spróbowania swoich sił. Wśród kandydatów na miejsce zwolnione przez Michała Fijoła, oprócz niego samego, byli także między innymi były prezes LOT-u Rafał Milczarski, były prezes PAŻP Janusz Janiszewski, a także Artur Zawadowski, który wszedł do rady nadzorczej LOT-u w lipcu 2024 r. i został jej prezesem, a odwołany z niej został 29 listopada po tym jak stanowisko stracił Michał Fijoł.

Nieoficjalnie wiadomo, że nie miał on, delikatnie mówiąc, najlepszych stosunków z radą nadzorczą, a także z nadzorującym wówczas LOT, sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jackiem Bartmińskim. Chętna na to stanowisko była także Joanna Violante-Kacprzak, od 2013 roku związana z lotniskiem w Modlinie.

Czego teraz możemy oczekiwać od LOT-u

Przede wszystkim decyzji o wyborze floty regionalnej, która miała zostać podjęta jeszcze w ostatnim kwartale 2024 roku. Teraz jest oczekiwana nie później, niż do końca tego kwartału. Oferty na dostarczenie 84 samolotów regionalnych (łącznie z opcjami) złożyły LOT-owi Airbus i Embraer. Po raz pierwszy w swojej historii LOT ma być właścicielem pozyskanych maszyn.