Do tej pory droga ekspresowa D52 to dwa funkcjonujące odcinki (od Cieszyna do Bielska-Białej oraz od węzła Balice I do węzła Modlniczka), do których w grudniu 2024 roku dołączyła Północna Obwodnica Krakowa.

Droga zostanie wybudowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

Wcześniejszy przetarg na budowę Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

Pierwszy przetarg na realizację inwestycji BDI unieważniony został wiosną 2024 roku. Powodem było niewielkie zainteresowanie ze strony wykonawców oraz bardzo wysoka wartość ofert, które złożyli. Przed ogłoszeniem obecnego przetargu GDDKiA zorganizowała spotkania z przedstawicielami branży geologicznej w formie wstępnych konsultacji rynkowych. Ich celem było ustalenie, co stanęło na przeszkodzie w złożeniu przez nich ofert w przetargu.

W efekcie obecnie przetarg na realizację BDI podzielony został na cztery osobne postępowania, z których pierwsze ogłoszone zostało 13 stycznia. Kolejne przetargi ogłaszane będą stopniowo. Następny dotyczyć ma liczącego 20 km odcinka między Chocznią a Kalwarią Zebrzydowską, który stanie się jednocześnie obwodnicą Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.