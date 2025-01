Kolej Dużych Prędkości wprowadzi Polskę do europejskiej kolejowej ekstraklasy

W Kaliszu protestowano, że obok miasta pobiegnie szybka kolej, lecz mieszkańcy z niej nie skorzystają.

Nikt nie zostanie pominięty, ale zarazem nie ma możliwości, aby co 15 minut na każdej stacji zatrzymywał się pociąg KDP do Warszawy, do którego wsiądą dwie czy pięć osób. Planujemy to tak, że początkowo będzie realizowane co godzinę szybkie połączenie, uzupełnione o pociągi regionalne – Regio Express, które również będą korzystały z sieci Kolei Dużych Prędkości (KDP). I to już będzie historyczna zmiana, bo w ciągu 30–50 minut można będzie codziennie dojechać pociągiem z Kalisza do Poznania czy do Łodzi. Planując i realizując w CPK sieć KDP, walczymy z tak zwanym efektem tunelowym, czyli nie będzie tak, że mieszkańcy będą odczuwać jedynie niedogodności wynikające z przebiegu nowych linii kolejowych, nie osiągając żadnych korzyści. Oczywiście KDP nigdzie na świecie nie rozwiązuje problemów związanych z wykluczeniem komunikacyjnym w taki sposób, że dowiezie wszystkich do lekarza czy do pracy pomiędzy sąsiednimi gminami. Te problemy ma rozwiązać na przykład program „Kolej plus” oraz prace nad zmianami w zarządzaniu funduszami ruchu przewozów autobusowych. „Polska w 100 minut” to postulat, na który składa się mnóstwo wzajemnie uzupełniających się elementów, opartych na kluczowym programie – KDP.

Ta szybka kolej musi być opłacalna. Na ile będzie więc masowa? Bo jeżeli głównym kryterium wyboru środka transportu jest koszt biletu, to czy te szybkie pociągi nie będą wozić powietrza?

Gwarantem atrakcyjności połączeń kolejowych jest częstotliwość, pewność, ale głównie – czas przejazdu. Musi być krótszy od czasu przejazdu samochodem o co najmniej jedną trzecią. W przypadku realizowanych w Polsce programów kolejowych połączeń dużych prędkości parametr ten będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla pasażerów. Czas przejazdu KDP z Warszawy do Wrocławia będzie w zasadzie nieporównywalny nawet z wyborem samolotu, bo jak policzymy czas dojazdu na lotniska, wszystkie odprawy i kontrole, to skrócenie podróży będzie kolosalne. Jednak oczywiste jest to, że rynek, polityka cenowa i promocyjna przewoźników, sposób korzystania z tych połączeń w szczycie i poza szczytem oraz poziom konkurencyjności zadecydują ostatecznie o cenach biletów.

Nie będziemy robić kolei tylko dla bogatych?

Oprócz pociągów KDP, które pewnie będą droższe, tak jak obecnie są droższe połączenia Pendolino, będzie również tańsza oferta. Zakładamy, że na podstawowych odcinkach „Igreka”, chociażby między Łodzią a Warszawą, będzie kursował pociąg roboczo nazwany AeroExpress. Będziemy mogli podróżować nim o pół godziny, a w godzinach szczytu nawet co 15 minut. Ma być podstawowym środkiem transportu między Warszawą, Łodzią i Centralnym Portem Komunikacyjnym. Oferty komunikacyjne musimy dostosować do konkretnych grup podróżnych i potoków ruchu w odpowiedni sposób, uwzględniając realia i wszystkie uwarunkowania przemieszczania się pasażerów. W tym momencie zajmujemy się głównie przygotowaniem infrastruktury, bo to nasze podstawowe zadanie, do którego CPK została powołana. Po jej powstaniu jej wykorzystaniem zajmą się jej operatorzy, czy to publiczni, czy to komercyjni. My tworzymy funkcjonalne i przyjazne dla nich warunki działania, nakreślamy pewne ramy i dostarczamy informacje, na podstawie których przewoźnicy będą mogli tworzyć jak najlepiej dopasowane siatki połączeń i rozkłady jazdy.

Mamy obecnie zaledwie 300 km linii, po których można jeździć powyżej 160 km na godzinę. Czy budowa kolejowego komponentu CPK wpłynie na podniesienie prędkości również na innych odcinkach, nienależących bezpośrednio do CPK?

Prędkość 160 km na godzinę pozostaje dziś standardem, który został określony w latach 70. i wdrażany jest od lat 80. Przy ówczesnym poziomie rozwoju motoryzacji i lotnictwa była to prędkość dobra i atrakcyjna. Obecnie jest jednak za niska wobec opcji, jakie oferuje sieć darmowych autostrad i dróg ekspresowych. Skokowe zwiększenie atrakcyjności kolei jest możliwe, kiedy pociągi pojadą z prędkością powyżej 250 km na godzinę. Widzimy już, że potencjał dotychczasowej sieci konwencjonalnej powoli się wyczerpuje. Możemy jeszcze na kilku liniach, po skończeniu wdrażania projektu GSM-R, poprawiającego jakość kierowania ruchem, przyspieszyć kursowanie pociągów ze 160 do 200 km na godzinę. Mówię o tym dlatego, że CPK ma być tym motorem zmian i podnoszenia parametrów na pozostałych liniach. Przykładem jest linia nr 18 łącząca Toruń z Bydgoszczą, a wcześniej Toruń z Włocławkiem. W okolicach Włocławka planowany jest zjazd z linii KDP na linię numer 18. Po podniesieniu parametrów tej linii mieszkańcy Bydgoszczy czy Torunia będą mogli dojechać do Warszawy w ciągu ok. 100 minut.

Jakie największe ryzyka wiążą się z budową CPK? Co może nie zadziałać, wprowadzić chaos w ten gigantyczny projekt?

CPK to pierwszy projekt, który wspierają wszystkie siły polityczne w Polsce. Możemy mówić o różnicach co do tempa, rozwoju i rozłożenia akcentów, ale to inwestycja, która ma bardzo silny mandat społeczny. Dzięki temu mamy też większą siłę negocjacyjną wobec inwestorów czy instytucji finansowych. A minusy? Od 15 lat w całej Europie nie budowano kolei dużych prędkości, zatem nie wątpię, że wyzwań może być dużo, wynikających choćby ze skali tego projektu. Szacujemy, że tylko w okolicy węzła CPK na placu jego budowy w pewnym momencie będzie musiało pracować nawet 30 tysięcy ludzi.