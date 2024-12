Atak hakerski na Japan Airlines. „Bez wpływu na bezpieczeństwo lotów”

Według Reutera po kilku godzinach udało się przywrócić normalne działanie wszystkich systemów linii lotniczej.

Agencja informuje również, że konkurent JAL – All Nippon Airlines (ANA), drugi co do wielkości japoński przewoźnik lotniczy – nie zauważył żadnych oznak ataku na swoje systemy.

Reuter przypomina także, że amerykańska linia lotnicza American Airlines tymczasowo uziemiła wszystkie loty w tym tygodniu na godzinę, zakłócając podróże tysięcy osób w Wigilię, z powodu usterki technicznej związanej ze sprzętem sieciowym. W oświadczeniu linia lotnicza stwierdziła, że przyczyną problemu był „problem technologiczny dostawcy”.