PKP Cargo powoli reguluje zobowiązania wobec pracowników

W związku z prowadzonym w PKP Cargo postępowaniem sanacyjnym kilka dni temu powołano w spółce radę wierzycieli. W jej skład weszli przedstawiciele pięciu firm: BGK, PKO BP, Newagu, Petrojet i Skinest Retail Polska. Ponadto powołano dwóch zastępców członków rady wierzycieli. Rada wierzycieli posiada uprawnienia do podejmowania uchwał w ważnych dla dłużnika sprawach, jak też do badania czynności dokonanych przez zarządcę. Jej ukonstytuowanie się spowodowało, że w PKP Cargo funkcjonują już wszystkie organy niezbędne do prowadzenia postępowania sanacyjnego. Pozostałe to sąd, sędzia komisarz oraz zarządca masy sanacyjnej.

Zmiany w zarządzie PKP Cargo będą następować etapami

Kolejnym kluczowym elementem postępowania sanacyjnego będzie opracowanie i przedłożenie sędziemu komisarzowi planu restrukturyzacyjnego PKP Cargo przez zarządcę. Ma to nastąpić do końca lutego 2025 r. Równolegle zarządca prowadzi prace polegające na spisie i wycenie wierzytelności i posiadanego przez spółkę majątku. Kiedy zostaną zakończone, na razie nie wiadomo.

Wkrótce dojdzie do zmian w zarządzie kolejowej spółki. Jej rada nadzorcza zdecydowała, że od 1 lutego prezesem będzie Agnieszka Wasilewska-Semail. Jej kariera przez ponad 18 lat związana była z sektorem bankowym. Pracowała m.in. w Bank Brussels Lambert, PKO BP, Banku Handlowym i ING Banku Śląskim. W latach 2014–2020 pełniła funkcję prezes i wiceprezes Rafako. Od 2021 r. jest członkiem zarządu firm w Grupie Eneris, odpowiadając za projekty w obszarze energetyki.

„Cieszę się, że spółką PKP Cargo pokieruje doświadczona menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku korporacyjnym. PKP Cargo potrzebuje nie tylko człowieka z misją, ale też z nową wizją odbudowania potencjału komercyjnego narodowego przewoźnika towarowego” – stwierdził Alan Beroud, prezes PKP, spółki będącej dominującym udziałowcem PKP Cargo.

Z dniem 1 lutego do ścisłego kierownictwa PKP Cargo wejdzie też Artur Warsocki, który obejmie funkcję członka zarządu ds. handlowych. Wcześniej, bo od 1 stycznia, stanowiska członka zarządu ds. operacyjnych obejmie Sebastian Miller, a członka zarządu ds. restrukturyzacyjnych – Paweł Miłek. Ten ostatni jest obecnie p.o. członka zarządu ds. handlowych oraz p.o. członka zarządu ds. restrukturyzacji powołanym z rady nadzorczej PKP Cargo do czasowego pełnienia tych funkcji. Decyzją rady Miłek w dniach 1–31 stycznia 2025 r. będzie p.o. prezesa PKP Cargo. Z kolei do 31 grudnia p.o. prezesa pozostanie Marcin Wojewódka. On i Monika Starecka (obecnie p.o. członka zarządu ds. finansowych) wrócą do pełnienia funkcji członków rady nadzorczej PKP Cargo, skąd zostali czasowo delegowani na kierownicze stanowiska w kolejowej firmie.