Nazwa Lotnisko Chopina zostanie. Tylko będzie w Baranowie

Już teraz można usłyszeć o „Chopinie bis” bądź o „Nowym Lotnisku Chopina”.

— Mamy coś, czym możemy się pochwalić. Mamy tradycję, która w żaden sposób nie wyklucza nowoczesności przyszłego lotniska. Nazwa Nowe Lotnisko Chopina do mnie przemawia jako nazwa i kontynuacja — mówił Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Inne są także prognozy finansowe dla „nowego” Chopina. — Jak wiemy, przy modelu prognozowanego ruchu i modelu finansowym, już w granicach 29-30 mln zł dają rentowność tego przedsięwzięcia. Już w pierwszym roku CPK będzie przedsięwzięciem dochodowym — zapewnił Filip Czernicki.

Jedno się nie zmieniło: Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie ma zostać otwarty w 2032 r. i przejąć rolę centrum przesiadkowego dla Polskich Linii Lotniczych LOT i głównego portu lotniczego w kraju, którą dziś pełni Lotnisko Chopina na warszawskim Okęciu.

Rozbudowa Lotniska Chopina ma być tańsza, niż planowano

Natomiast „stary” Chopin zostanie rozbudowany, ale też mniejszym kosztem, niż planowano to jeszcze wiosną 2024. Zamiast 1,6 mld złotych, plus 800 mln rezerwy inwestycyjnych, modernizacja ma kosztować 1 mld złotych, plus 40 proc. rezerwy finansowej (czyli łącznie maksymalnie 1,6 mld złotych). I będzie finansowane ze środków własnych PPL.