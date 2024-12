Rosyjskie tiry utknęły w Kazachstanie. Rośnie korupcja i straty

Korupcja kwitnie na trasach i granicach Rosji

Propozycje korupcyjne mogą pojawić się na różnych etapach - podczas odprawy celnej przy wjeździe lub wyjeździe z terytorium Kazachstanu lub po prostu na terytorium kraju, gdy ciężarówka na stepie zostaje zatrzymana przez określone siły bezpieczeństwa (mogą to być ludzie w różnych mundurach) i zaczynają grozić konfiskatą – opowiada przewoźnik.

W takiej sytuacji mogą znaleźć się nie tylko kontenery z ładunkiem objętym sankcjami – całkiem zasadnie, bo rzeczywiście dochodzi do naruszeń, ale także towary nieobjęte sankcjami, w przypadku których z dokumentami wszystko jest w porządku – zawsze jednak znajdzie się powód do reklamacji – podkreśla przewoźnik z Nowosybirska „W naszym regionie pojawił się nawet nowy, półkryminalny rodzaj usługi – pośrednictwo w zakupie ciężarówek z Kazachstanu” – mówi.

Łapówki, zdaniem rozmówców gazety, są stosunkowo niewielkie – od 200 dolarów do 5000 dolarów za ładunek, ale najczęściej dzieje się to znikąd – i bez gwarancji, że ładunek dotrze cały.

Czytaj więcej Transport Niemcy eksportują ciężarówki do Rosji pomimo sankcji Pomimo sankcji, do Rosji trafia coraz więcej ciężarówek niemieckich producentów. Jednym z pośredników mogą być Chiny. Putin potrzebuje transportu do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie.

Bank Rosji dobija sektor transportu drogowego

Stowarzyszenie przewoźników międzynarodowych Rosji AutoGruzEx podkreśla, że obecnie rentowność dużego transportu drogowego wynosi „minus 17 proc.”.

Według Jewgienija Babajewa, szefa dużej firmy przewozowej Iteko, w takiej sytuacji rosyjscy przewoźnicy znaleźli się na skutek 11-procentowego wzrostu kosztów, osłabienia rubla oraz wzrostu rat kredytów i leasingów po podniesieniu przez Bank Centralny głównej stopy procentowej do 21 proc. Przewoźnicy również odczuli spadek popytu i aby nie stracić klientów, byli zmuszeni do obniżenia stawek o 12 proc. rok do roku.