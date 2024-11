Co drugi airbus w Rosji został na ziemi. Trudna zima w lotnictwie

Jeżeli marki nie zmienią podejścia do zrównoważonego rozwoju dzisiaj to nie wygramy i nie zmniejszymy wpływu na środowisko, a wręcz przeciwnie – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk z T-Mobile Polska. Opowiada, co robi telekom aby być neutralnym dla środowiska i zdradza jakie ma efekty.