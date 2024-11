Jest wojna, ale Izraelczycy nie przestali latać

Co więcej. Izraelczycy stworzyli nową linię lotniczą – start-upa Air Haifa, która żyje wyłącznie z obsługi połączeń Tel-Awiw- Larnaka. Na razie przewoźnik ma dwa małe samoloty turbośmigłowe ATR 62-600 i lata nimi na Cypr przynajmniej 6 razy dziennie. Cena biletu, to 39 dol. w jedną stronę i 98 dol. za bilet powrotny. Dla porównania w przypadku wybrania El Al cena biletu rośnie do 180 dol., a w niskokosztowym IsrAir trzeba zapłacić 160 dol. za podróż w jedną stronę.

— Wśród naszych pasażerów najwięcej jest osób, które w Larnace przesiadają się na rejsy do i ze Stanów Zjednoczonych, bądź do Europy. To, że mamy w kraju niepewną sytuację, wcale nie znaczy, że Izraelczycy przestali latać — mówił na spotkaniu z mediami Michael Strassburger, założyciel Air Haifa i prezes funkcjonującego od miesiąca przewoźnika.

Nie ukrywał, że półtora roku temu, jeszcze przed atakiem Hamasu, myśląc o założeniu linii lotniczej miał zupełnie inne plany. Samoloty miały startować z Hajfy, która jest położona bliżej Tel Awiwu, niż lotnisko Ben Guriona oddalone od centrum stolicy o 25 km.

Co więcej w planach były także połączenia do Aten i izraelskiego kurortu nad Zatoką Akaba – Ejlatem. Wojna Izraela z Hamasem a teraz także z Hezbollahem zmieniła te plany. Najbezpieczniejszym lotniskiem w Izraelu jest dzisiaj Ben Gurion.