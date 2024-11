Nie będzie zapowiedzianych przez rząd dopłat do zakupu rowerów elektrycznych

Sprzedaż rowerów elektrycznych stanowi w Polsce od 8 do 10 proc. całej sprzedaży rowerów, podczas gdy za naszą zachodnią granicą już połowa kupowanych rowerów to modele ze wspomaganiem. Polski rynek szybko się jednak rozwija: według bikeboard.pl w 2026 r. wartość rynku rowerów elektrycznych w Polsce ma sięgnąć 25 mln zł, a same elektryki będą stanowić 28 proc. całego rowerowego rynku. Może to oznaczać, że już wkrótce co trzeci jednoślad w Polsce będzie miał elektryczny napęd.

Wahających się przekona 5 tys. zł

– Projekt dopłat wzbudził ogromne zainteresowanie nie tylko wśród producentów, ale także konsumentów. Trudno się dziwić, bo Polska pozostaje niechlubną wyspą, jeśli chodzi o dopłaty do elektrycznych rowerów – twierdzi Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, organizacji polskiej branży i przemysłu rowerowego. Z jej badań przeprowadzonych w czerwcu 2024 r. wynika, że ponad jedna trzecia ankietowanych rozważa w przyszłości zakup elektrycznego roweru, a dwie trzecie zadeklarowało, że dopłaty przekonałyby ich do zakupu.

Czytaj więcej Biznes Polscy producenci rowerów mają problem. Próbują wyjechać z dołka Fabryki jednośladów nad Wisłą wpadły w tarapaty. Po pandemii popyt raptownie spadł – sprzedaż tąpnęła o 35 proc., produkcja skurczyła się niemal o połowę, a magazyny są wypełnione po brzegi.

Zaplanowany na lata 2025–2029 program miał być wart 300 milionów złotych. Dla standardowych elektryków dotacja sięgnęłaby 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł, natomiast dla rowerów cargo i wózków rowerowych – do 9 tys. zł. Dofinansowanie miało być wypłacane w formie refundacji już po zakupie roweru, przy czym chętni mogli ubiegać się o wsparcie dla więcej niż jednego pojazdu.

Dla pracowników biurowych z przedmieścia

„Mój rower elektryczny” byłby pierwszym w Polsce centralnym programem oferującym dopłaty do e-rowerów. Do tej pory działały jedynie nieliczne programy dopłat samorządowych, jak w Gdyni i w Białymstoku. Tam jednak budżety były nieporównywalnie niższe. Przykładowo w Białymstoku pod koniec ubiegłego roku dotacje na łączną kwotę 750 tys. zł otrzymało w ramach projektu „Ekorower – alternatywna dla samochodu” 300 mieszkańców. Z kolei w Gdyni w 2022 r., pierwszym w realizacji wsparcia, przeznaczono na nie 100 tys. zł – do 2,5 tys. zł na rower. W tym roku pula miała wynosić 180 mln zł. W sumie na dotacje do zakupu roweru elektrycznego miasto przekaże do 2030 roku łącznie ok. 2,8 mln zł.