Rosyjskie koleje wsparły oligarchów Putina. Roczny zysk na kupno drapacza chmur

Oligarchowie Putina wzbogacili się kosztem państwowych kolei?

„Kommersant” przypomina, że wcześniej kierownictwo RŻD planowało lokalizację swojej siedziby na terenie należącym do spółki, więc koszty adaptacji na siedzibę byłyby wielokrotnie niższe. Dlaczego państwowa spółka porzuciła ten racjonalny ekonomicznie projekt?

Wyjaśnieniem może być to, od kogo państwowy moloch kupił wieżowiec. Według mediów początkowo teren Moscow Towers należał do moskiewskiego ratusza, ale ostatecznie to niejaki Grigorij Bajewski stał się właścicielem firmy Grand City, w której bilansie znajduje się ta nieruchomość.

Gazeta RBK nazywa Bajewskiego partnerem miliarderów Arkadego i Borisa Rotenbergów – byłych judoków, sparingpartnertów i trenerów Putina, dzięki któremu z prostych sportowców stali się miliarderami z najbliższego kręgu dworzan Kremla. Oni sami nigdy nie potwierdzili jednak informacji o swoim zaangażowaniu w zakup Moscow Towers.