Pendolino wjedzie do Szczecina

Ale będą też miejsca, gdzie podróż potrwa dłużej niż powinna. Przykładowo na Śląsku, gdzie modernizowana jest linia kolejowa biegnąca przez Katowice, część pociągów pojedzie zmienionymi trasami, będzie jechać dłużej lub zastąpi je komunikacja autobusowa. Na odcinku Poznań – Zbąszynek, gdzie m.in. wymieniane są rozjazdy, może wydłużyć się czas jazdy pociągów dalekobieżnych m.in. IC Gedania, IC Berlin-Warszawa-Express czy IC Ukiel. Natomiast na Mazurach z powodu elektryfikacji linii za pociągi IC Mamry oraz IC Warmia kursujące na trasie Olsztyn Główny – Kętrzyn – Giżycko utrzymana zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Nowością w nowym rozkładzie będzie rozszerzenie siatki połączeń ekspresami klasy EIP. Od połowy grudnia Pendolino będzie kursować ze Szczecina przez Poznań do Warszawy. Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed 8:00, natomiast powrotne Pendolino do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20:00. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Krzyżu, co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa.

W 9 godzin z Pragi do Gdyni

Uruchomione zostaną nowe połączenia międzynarodowe: do Czech, a także do Niemiec. Do Czech pojadą 4 pary pociągów IC Baltic Express, które zabiorą podróżnych nie tylko z największych miast na trasie, tj. Gdańska, Bydgoszczy, Poznania czy Wrocławia, ale zatrzymają się także w mniejszych miastach: m.in w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie oraz Kłodzku. Po stronie czeskiej w drodze do Pragi będzie można wysiąść i wsiąść m.in. w Pardubicach, natomiast połączenia będą realizowane w godzinach porannych, popołudniowych oraz nocą, co ma zapewnić pasażerom elastyczność przy wyborze pory wyjazdu. Przejazd pomiędzy Praga a Wrocławiem zajmie poniżej 4 godzin, a z Pragi do Gdyni około 9 godzin.

Do Niemiec będzie kursował nowy pociąg IC Galicja: pojedzie z Przemyśla przez Kraków do Berlina. Na trasie z Krakowa, Katowic i Wrocławia do Berlina będą 3 połączenia, o jedno więcej niż w rozkładzie obowiązującym obecnie.

Więcej wygodniejszych pociągów

Z nowym rozkładem ma poprawić się komfort podróżowania. To za sprawą zmniejszenia liczby pociągów kategorii TLK na rzecz składów kategorii IC, obsługiwanych nowymi lub zmodernizowanymi wagonami oraz elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Jeśli w rozkładzie obecnym zaplanowane są 303 pociągi w kategorii IC, to w nadchodzącym już 359. W przypadku nowych połączeń większość pociągów ma być uruchamiana w kategorii IC. Te ostatnie to m.in. IC Fałat na trasie Przemyśl - Poznań, IC Gierymski na trasie Przemyśl – Kraków czy IC Jadwiga w relacji Lublin – Kraków.

Zdaniem Jakuba Majewskiego, prezesa Fundacji ProKolej, duża część korzyści wynikających z nowego rozkładu jazdy w postaci skrócenia czasu podróży będzie wynikiem intensywnych prac prowadzonych na torach. - Często są to szybkie, interwencyjne roboty, niekoniecznie spektakularne, za to pozwalające wycisnąć więcej z infrastruktury jaką mamy, za stosunkowo nieduże pieniądze – mówi Majewski.