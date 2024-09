Różnica stawek w Warszawie i regionach

Wiele emocji budzi różnica w wysokości stawek w portach regionalnych i na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie podwyżka jest najmniejsza.

– Zróżnicowanie stawek jest dyskryminacją obywateli korzystających z lotnisk regionalnych – uważa Grzegorz Polaniecki, prezes Enter Air.

– Na wielu lotniskach regionalnych ruch jest niski, a mimo to PAŻP jest zobowiązana do zapewniania tam służb. Z punktu widzenia kosztu na jedną operację lotniczą nie jest to rozwiązanie efektywne, bo jednostkowy koszt jest wysoki – tłumaczy Marcin Hadaj. – To przekłada się na wyższą opłatę dla lotnisk regionalnych. Dla lotniska Chopina mówimy o kosztach funkcjonowania jednego organu kontroli ruchu – jednej wieży. Dla lotnisk regionalnych jest to 14 organów (wież), więc sumarycznie koszt będzie tutaj wyższy — dodaje Hadaj.

Tej argumentacji nie przyjmuje Anna Midera, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Jej zdaniem opłata terminalowa w Warszawie wynosząca 900 złotych i ponad 1500 złotych na lotniskach regionalnych jest niesprawiedliwa. – Nigdzie w Europie taka dysproporcja nie występuje. W kontekście ograniczeń w zakresie przepustowości terminalowej w całej Polsce rozsądnym i wspierającym latanie z Polski, jako dynamicznie rozwijającego się rynku lotniczego, byłoby przywrócenie systemu jednej opłaty terminalowej dla całej Polski – mówi prezes Midera. Jej zdaniem taki system wspierałby decyzje przewoźników o zwiększaniu oferowania lotniczego w Polsce we wszystkich lotniskach, także lotniskach regionalnych.

IATA wyliczyła, że koszty opłat nawigacyjnych stanowią ok. 4,5 proc. ceny biletu.