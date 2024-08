Kilka pociągów przyspieszy, ale inne znikną. Nowy rozkład PKP i zamieszanie na kolei

Z początkiem września kolej wprowadza nowy rozkład jazdy. Właściwie jego korektę, wymuszoną koniecznością dostosowania kursowania pociągów do robót na tortach związanych z modernizacją linii kolejowych. Na niektórych liniach czas podróży się skróci, ale w innych miejscach pasażerowie będą przesiadać się do komunikacji zastępczej. Wyjątkowo trudno będzie pasażerom w Katowicach, gdzie modernizacja linii kolejowej doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego w mieście.

Nowy rozkład PKP. Do Białegostoku pojedziemy szybciej koleją niż autem

Od niedzieli szybciej pojedziemy na trasie Warszawa – Poznań: ekspresem 2 godziny i 18 minut, a więc niespełna 10 minut krócej niż przed wartym 2,5 mld zł i ciągnącym się przez blisko 7 lat remontem trasy. Przejazd pomiędzy Warszawą a Szczecinem potrwa 4 i pół godziny, natomiast w rekordowym czasie – 1 godziny i 38 minut – dojedziemy z Warszawy do Białegostoku. – Tę trasę pociąg pokona szybciej niż samochód o około pół godziny – zapowiada dalekobieżny przewoźnik PKP Intercity, zastrzegając, iż szybkie bezpośrednie połączenie pomiędzy Warszawą i Białymstokiem będzie mieć charakter pilotażowy.

Szybsze połączenie z Warszawą zyskają mieszkańcy Łodzi: będzie to pociąg PKP Intercity relacji Łódź – Białystok, który zatrzyma się tylko w stolicy. Dzięki temu podróż ze stacji Łódź Widzew do Warszawy Zachodniej potrwa 58 min, a z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej – o 14 minut dłużej. W Małopolsce o kilka minut krótszy będzie przejazd na trasie Kraków – Bochnia, którą większość pociągów ma pokonywać w około 22 minuty.

Połączenia PKP na wakacje będą utrzymane dłużej. Więcej pociągów do Gdańska

Utrzymane zostaną trzy pary bezpośrednich połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Trójmiasta, bez zatrzymań po drodze. Z centrum stolicy do stacji Gdańsk Główny będą kursowały w czasie 2 godzin i 25 minut. Pociągi zostały wprowadzone na wakacje, ale ze względu na duże zainteresowanie pozostaną w rozkładzie co najmniej do połowy grudnia. Zostanie także pociąg TLK kursujący na trasie Gdynia – Zakopane – Gdynia, wcześniej jeżdżący pomiędzy Trójmiastem a Krakowem, a tylko na wakacje wydłużony w Tatry. Na odcinku Warszawa Centralna – Zakopane podróż potrwa 4 godziny i 46 minut, a pomiędzy Krakowem a Zakopanem – 2 godziny i 7 minut.