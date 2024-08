Zaplanowano nową linię kolejową od CPK. Z Warszawy do Włocławka tylko w godzinę

Z Warszawy do Płocka pociągiem o przeszło połowę krócej niż dziś

Linia kolejowa CMK Północ była planowana już w latach 70. XX wieku jako przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Kujaw i Trójmiasta. Linia nr 5, która powstanie w standardzie kolei dużych prędkości, ma znacznie przyczynić się do skrócenia czasu przejazdów. Zakłada się, że z Płocka do Warszawy Centralnej dojedziemy pociągiem w ok. 50 min (dziś taka podróż trwa ponad 2 godz.). Natomiast z Włocławka do Warszawy w ok. 1 godz. 10 min (dziś co najmniej godzinę dłużej).

Według informacji CPK, w czasie konsultacji z mieszkańcami terenów, przez które ma przebiegać planowana linia kolejowa, zebrano ok. 8 tys. ankiet, a także głosów w postaci pism, maili i petycji. Wybór takiego kształtu trasy jako wariantu inwestorskiego nie oznacza jednak, że będzie on ostatecznym rozwiązaniem. Przykładem może być linia Katowice – Ostrawa, będąca projektem na etapie znacznego zaawansowania, w dodatku dofinansowywanym z funduszy unijnych: protesty w przecinanych przez nią miejscowościach są bardzo duże, nie ustają i wspierane są przez wojewódzki samorząd. Tylko w Mikołowie pod Katowicami poprowadzenie szybkich pociągów w wybranym wariancie zakłada wyburzenie ok. 550 budynków. W nieodległej gminie Czerwionka-Leszczyny kolej dużych prędkości miałaby przebiegać przez zurbanizowane tereny Szczejkowic i Bełku.

Projekt kolejowy CPK: na razie ruszy budowa igreka. Zacznie się od tunelu

Jest bardzo mało prawdopodobne, by roboty budowlane na obu trasach miały się rozpocząć w obecnej dekadzie. Na razie w grę wchodzi budowa tzw. igreka: linii z Warszawy do Łodzi, która dalej w okolicach Sieradza będzie się rozgałęziać w kierunku Poznania i Wrocławia. Ma być gotowa w 2023 r., a prędkość pociągów ma sięgać 320 km/godz. Ocenia się, że koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ok. 80 mld zł – prawie dwa razy tyle, co inwestycje związane z lotniskiem w Baranowie.

Już zaczęła się realizacja pierwszego elementu igreka: 4-kilometrowego tunelu pod Łodzią. Średnica wyniesie ok. 14 metrów, w rezultacie będzie największym podziemnym tunelem kolejowym w Polsce drążonym tarczą TBM. Jego budowa w Łodzi to obecnie najbardziej zaawansowany projekt kolejowy CPK. Kolejnym etapem będzie rozstrzygnięcie przetargu na budowę 4,6-kilometrowego tunelu pomiędzy stacjami Retkinia i Fabryczna.