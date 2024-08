Kelly Ortberg odziedziczył listę problemów do rozwiązania, za które musi się zabrać pod czujnym okiem regulatorów, akcjonariuszy, nawet FBI, ale chyba przede wszystkim klientów. Z tymi ostatnimi powinno pójść łatwiej, skoro podczas ostatniego salonu lotniczego w Farnborough Boeing zebrał wprawdzie mniej zamówień niż Airbus, ale znalazł chętnych na 96 maszyn.

Tyle, że kłopoty Boeinga i samego Ortberga nie dotyczą wyłącznie jakości samolotów i nastrojów w firmie. Bo 40 proc. przychodów przynosi część wojskowa koncernu, a tam w II kwartale pojawiły się straty w wysokości 913 mln dol. Jakby tego było mało nie wszystko poszło, jak tego oczekiwano także w części kosmicznej. Dwóch astronautów ugrzęzło w Starlinerze na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wiadomo, że najwcześniej uda się ich sprowadzić dopiero w 2025 roku.

Kellly Ortberg wydaje się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu

Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Jego poprzednik, to księgowy, który był skoncentrowany na słupkach i wyliczeniach i mało go interesowało co dzieje się na taśmach produkcyjnych. Ortberg branżę zna doskonale, bo przeszedł całą ścieżkę awansów aż do stanowiska prezesa w Rockwell Collins, dostawcy komponentów, m.in. właśnie dla Boeinga. Pracował tam przez 32 lata, od 1987 do 2021 roku, kiedy to postanowił odejść na emeryturę, chociaż pozostał członkiem kilku rad nadzorczych. — Zarządzał niesamowicie szanowaną firmą z fantastyczną kulturą pracy — mówił Richard Aboulafia.

A Ron Epstein, analityk rynku lotniczego w Bank of America ostrzega, że nie wszystko będzie teraz łatwe. — Nie jest tak, że jedna osoba jest w stanie doprowadzić do rewolucyjnych zmian. Kelly powinien znaleźć sobie odpowiednich ludzi do tego zadania. Ale powinno mu być z tym łatwiej niż osobie, która wywodziła się z Boeinga — mówił w CNN.