Wizz Air cierpi z powodu wadliwych silników

Prezes Jozsef Varadi przyznał, że linia będzie musiała ograniczyć swe oczekiwania. — Nasze ceny stale poprawiają się, ale konkurenci obniżają swoje i to ma wpływ na nas — powiedział w relacji Reutera. — Planowo zmierzamy do powrotu w 2026 r. do rocznego wzrostu mocy przewozowych, opartego na dostawach Airbusa. Problemy z silnikami Pratta&Whitneya są niemożliwe do przewidzenia, a wynajem samolotów z załogami dla utrzymania szlaków i mocy przewozowych doprowadził do wzrostu kosztów w pierwszym kwartale i będzie to mieć wpływ na wyniki drugiego kwartału — dodał.