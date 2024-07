„Nie było zwolnień i dlatego mamy masakryczny przerost zatrudnienia, spółka ma za dużo pracowników, taboru, nieruchomości w stosunku do realnych możliwości pozyskania pracy na rynku, pracy przewozowej. Jesteśmy niestety kolosem, który jest niedostosowany do sytuacji rynkowej” powiedział Marcin Wojewódka.

„Jesteśmy w trudnej sytuacji - ze spółki, która ma 14 tysięcy pracowników, będziemy z czterema tysiącami osób się rozstawać, bo musimy obronić ponad 10 tysięcy potrzebnych miejsc pracy. Trudno, aby związki zawodowe cieszyły się z tej sytuacji” - dodał.

PKP Cargo potrzebuje pieniędzy na restrukturyzację

Marcin Wojewódka powiedział też, że do pisma, które wspólnie organizacje związkowe i zarząd PKP Cargo wystosowały do premiera, w którym wnoszą o pilne wypłacenie rekompensaty za transport 4,5 mln ton węgla na terenie całego kraju, dotyczą usługi, która była realizacją decyzji byłego rządu z 2022 roku. Dopytywany, czy jest już odpowiedź na to pismo, podkreślił, że "nie ma". "Jest to pierwszy krok. My też oczywiście dokonujemy pewnych analiz, wyliczeń, w ślad za tym listem pójdą szczegółowe do Ministerstwa Aktywów Państwowych" dodał.

Przypomniał, że w lipcu 2022 roku premier Mateusz Morawiecki "wydał decyzję (..) i powiedział tak: wy PKP Cargo musicie priorytetowo wozić węgiel z polskich portów". - To oznacza: odstawcie kontrakty, nic nie róbcie dla klientów, tylko woźcie ten węgiel – powiedział p.o. prezesa PKP Cargo. „Wykonanie decyzji nas po prostu zatopiło. Ktoś zapłacił za te tony oczywiście, ale strata klientów sprawiła, że z dnia na dzień straciliśmy intratne kontakty. Dzisiaj widzimy skutki tej decyzji – powiedział Marcin Wojewódka.