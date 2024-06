Wizz Air rezygnuje z kontrowersyjnej ukrytej opłaty

Na „systemową opłatę dodatkową” pasażerowie Wizz Aira narzekali od lat. Kwota 10 euro (obecnie ok. 43 zł) doliczana była niektórym pasażerom do ceny biletu i była nie do ominięcia. Węgierski przewoźnik twierdził, że była to opłata naliczana operatorom turystycznym korzystającym z automatycznych systemów rezerwacji, jednak w rzeczywistości opłata regularnie dołączana była do rachunku zwykłych pasażerów.

Teoretycznie, reklamacja pozwalała na uzyskanie zwrotu opłaty, jednak pasażerowie także z tym miewali problemy. Serwis Fly4Free zauważa, że procedura zwrotu wcale nie była tak prosta, jak obiecywał Wizz Air, a pieniądze nie zawsze trafiały do klientów z powrotem.

Ukryta opłata w Wizz Air – przewoźnik rezygnuje po fali skarg pasażerów

Pasażerowie korzystający z usług węgierskiego przewoźnika zauważyli też, że opłata pojawiała się w rezerwacjach osób, które korzystają z blokowania reklam w przeglądarce czy nie pozwalają gromadzić Wizz Airowi danych przy korzystaniu z aplikacji.

Ostatecznie Wizz Air poinformował, że zrezygnuje z kontrowersyjnej opłaty, o czym poinformował węgierski serwis utazomajom.hu.