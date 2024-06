Wcześniej, bo od 3 do 8 czerwca na warszawskim węźle kolejowym ograniczony zostanie ruch pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. M.in. składy linii SKM S1 będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji z Pruszkowa do Warszawy Głównej co ok. 60 minut, a z Warszawy Wschodniej do Otwocka pociągi SKM S10 pojadą z częstotliwością co pół godziny. Natomiast odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, czyli podmiejska linia średnicowa – tą linią nie będzie obsługiwany.

Jakie zmiany czekają podróżnych na stacji Warszawa Zachodnia?

Za to od 9 czerwca wykorzystywane będą już wszystkie perony na stacji Warszawa Zachodnia. Liczba przejeżdżających przez nią pociągów zwiększy się z ok. 750 do blisko 950. Z peronu nr 3 odjeżdżać będą pociągi m.in. w kierunku Pruszkowa, Sochaczewa czy Grodziska Mazowieckiego, z peronu nr 2 – w stronę centrum Warszawy przez przystanek Warszawa Śródmieście.

Ponownie otwarty zostanie peron nr 1, gdzie zatrzymują się pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej: będą jeździć do przystanku Warszawa Śródmieście. Do sierpnia mają kursować przez Warszawę Zachodnią po jednym torze, co pozwoli na budowę docelowego dojścia na kładkę, która ma powstać w sąsiedztwie linii WKD.

Zakończenie układania torów i przebudowy peronów na Warszawie Zachodniej zaplanowano na połowę 2024 r. Wszystkie perony będą zadaszone, poprawi się połączenie kolei z komunikacją miejską. W grudniu maja się zakończyć prace w kolejowej części przejścia podziemnego łączącego Wolę z Ochotą.