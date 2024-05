Tymczasem liczba dziennie wjeżdżających do Midtown Manhattan pojazdów spadnie zdaniem MTA o 20 proc. Jak zauważa agencja Bloomberg, z ekonomicznego punktu widzenia idea jest prosta. Jeśli popyt przewyższa podaż – a wjechać do ścisłego centrum z pewnością chciałoby więcej nowojorczyków, niż pomieszczą ulice – to powinno się podnieść ceny. W rezultacie ci, którym zależy bardziej, a dodatkowo są w stanie zapłacić, pozostaną przy dojazdach samochodem, jednocześnie finansując lepszą sieć transportu miejskiego dla tych, którzy będą skłonni przesiąść się do metra czy na rower.

Ile wyniosą opłaty za wjazd samochodem do centrum Nowego Jorku?

Skłonność nowojorczyków do korzystania z komunikacji zbiorowej podkopał wybuch pandemii, a wielu z nich do regularnego korzystania z metra nie wróciło aż do tej pory, bo pozostali przy pracy zdalnej. Według MTA w 2026 r. wykorzystanie komunikacji miejskiej wciąż będzie o 20 proc. niższe niż w przedpandemicznym szczycie. W nowym systemie wjeżdżające do środkowego Manhattanu auta osobowe i dostawcze będą obciążane standardową opłatą jeden raz dziennie.

Od taksówek i aut na minuty każdorazowo będą pobierane niższe opłaty (pasażer taksówki dołoży do każdego przejazdu 1,25 dol.). Płacący będą mogli jednak liczyć na pewne przywileje, jak zniżki na przejazd niektórymi płatnymi tunelami, a dla mniej zamożnych opłaty będą niższe. Pomysł ma zarówno gorących orędowników, jak i zagorzałych przeciwników. Do pierwszej grupy należą zwłaszcza ekolodzy i urbaniści. Najbardziej niechętnie – czemu trudno się dziwić – nastawieni są mieszkańcy przedmieść, z których wielu będzie musiało teraz częściowo zrezygnować z samochodów.

Jak ostrzegają reprezentujący ich politycy, skutkiem ubocznym opłat za wjazd do środkowego Manhattanu będzie zagęszczenie ruchu i większe zanieczyszczenie na obrzeżach Nowego Jorku. Efektem są pozwy mogące opóźnić wejście zmian w życie. Władze metropolitalne są skłonne do ustępstw, tak aby nowy system zaczął działać zgodnie z planem, ale kompromis może okazać się niełatwy.