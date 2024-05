Kubańska linia lotnicza bez paliwa. Zmuszona do zawieszenia działalności

W marcu przedsiębiorstwo państwowe Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) Republiki Argentyny poinformowało kubańską linię lotniczą, że nie będzie kontynuować dostaw paliwa dla jej samolotów zgodnie z blokadą Kuby przez USA. Linia szukała wielu alternatywnych wyjść, aby mogła kontynuować zaplanowaną działalność i, za zgodą argentyńskiego urzędu lotnictwa, aby nie musiała przekazywać pasażerów innym liniom.

Hawana narzeka na sankcje

Szefowa biura kubańskiej linii w Buenos Aires spotykała się z wysokimi rangą urzędnikami sektora transportu i lotnictwa cywilnego, aby znaleźć wspólne rozwiązanie. Nie otrzymała jednak zadowalającej odpowiedzi w sprawie sprzedaży paliwa - stwierdził MSZ w komunikacie z 1 maja. W wyniku tego Cubana de Aviación została zmuszona do zawieszenia regularnych lotów między Kubą i Argentyną, które istniały od 39 lat.

Użycie arbitralnego posunięcia przez YPF Argentina jest oczywistą demonstracją nie tylko stosowania ludobójczej amerykańskiej blokady Kuby, ale także ma charakter pozaterytorialny, bo jest sprzeczne z regułami międzynarodowego handlu - głosi komunikat.

Lotnictwo, jak wszystkie inne sektory w naszym kraju, mocno odczuło przez wiele lat działania w zakresie blokady gospodarczej, handlowej i finansowej. To przysporzyło kubańskiej linii milionowych strat w dolarach z powodu wypowiedzenia umów o leasingu samolotów, zamykania kont bankowych i operacji handlowych, niemożności dostępu do pożyczek od banków międzynarodowych dla utrzymania floty i napraw, co jest powszechną praktyką pozostałych linii lotniczych na świecie. Uniemożliwiło to również kupno samolotów z powodu przepisu, który nie pozwala Kubie nabywać środków i sprzętu zawierających ponad 10 proc. komponentów pochodzących z USA. Wszystkie te skutki nasiliły się w wyniku arbitralnego i bezpodstawnego wpisania Kuby na amerykańską listę krajów, sponsorujących rzekomo terroryzm - uznał kubański MSZ.

Ile samolotów mają Kubańczycy

Przewoźnik z centralą w Hawanie ma teraz flotę 13 samolotów o średnim wielu 15,4 lat. Ostatnio mógł używać tylko cztery: dwa ATR 148 i 158 (ponad 25-letnie), jednego Iła-96 (18,6-letniego) i jednego Tu-204 (16,5-letniego).