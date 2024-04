Meksyk też nie chce Rosjan

Jak pisze gazeta Kommersant, doniesienia o usuwania Rosjan z lotów czarterowych do krajów Ameryki Łacińskiej w Turcji pojawiły się już w marcu. Według stanu na 9 marca co najmniej 50 pasażerów zostało usuniętych z lotów Turkish Airlines do Argentyny. Ambasada rosyjska w Buenos Aires poinformowała, że ​​problem leży po stronie przewoźnika.

Podobnie jest też na innych kierunkach amerykańskich. Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki Rosji i firma Space Travel zalecały wcześniej, aby podróżni z Federacji Rosyjskiej nie latali do Meksyku liniami Turkish Airlines.

W kwietniu trzech Rosjanek udających się do Cancun w Meksyku tranzytem przez Turcję nie wpuszczono na pokład samolotu w Stambule. Niedługo potem służba prasowa Turkish Airlines poinformowała, że ​​linia lotnicza kierowała się przepisami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego: niespełnienie choć jednego z siedmiu obowiązkowych wymagań może być podstawą do wydalenia z lotu.

O jakie wymaganie chodzi, Turcy nie precyzują. Wcześniej władze m.in. Argentyny przestały przyjmować ciężarne Rosjanki, bo był to sposób na szybką emigrację i uzyskanie obywatelstwa. Za kobietami podążała potem cała rodzina — mąż, dzieci urodzone w Rosji, rodzice, kuzyni itp.