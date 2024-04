Kolejny plan japońskiego samolotu cywilnego

W 2008 r. Mitsubishi HI przystąpiła do prac nad nowym dwusilnikowym samolotem krótkiego i średniego zasięgu MRJ SpaceJet (na 76 albo 90 miejsc), po uzyskaniu od MITI 50 mld jenów pomocy finansowej, ale w lutym 2023 odstąpiła od dalszych prac po licznych problemach technicznych przy projektowaniu i produkcji podzespołów oraz po wielokrotnym odraczaniu terminu handlowej premiery tej maszyny.

Ten samolot M'bishi HI był „ogromnym ciężarem kosztów i koszmarem projektowym” — ocenił Edward Bourlet, analityk w grupie rynków kapitałowych i inwestycji alternatywnych CLSA. — Teraz główną kwestią będzie napęd wodorowy. Koncepcyjnie to wspaniały pomysł i jeśli ktokolwiek zrobi samolot wodorowy, to zakładam, że Japonia, jest na dobrym miejscu do tego — dodał. Wątpi jednak, czy wystarczy na to środków i w osiągnięte korzyści.

Eksperci przemysłu lotniczego wyjaśnili, że strategia M'bishi HI ograniczenia prac do Japonii bez współpracy z zagranicznymi fachowcami doprowadziła do fiaska projektu SpaceJet, który kosztował bilion jenów (800 mld euro). W nowym projekcie będzie uczestniczyć wiele firm, a nie tylko jedna — wynika z rządowej strategii.

- Jeśli japoński przemysł lotniczy chce osiągnąć zrównoważony wzrost, to nie możemy zadowolić się rolą dostawcy podzespołów. Chcemy wykorzystać w pełni doświadczenie i technologie związane z projektem samolotu regionalnego — oświadczył Kazuchika Iwata, wiceminister gospodarki, handlu i przemysłu. — W nowych obszarach technologii neutralnych węglowo dotyczących też wodoru zamierzamy zająć wiodącą pozycję i być partnerami globalnych graczy w projektowaniu samolotu wąskokadłubowego — powiedział w ramach ogłaszania nowego planu..

- O niczym konkretnym jeszcze nic nie postanowiono, ale możliwości dotyczą hybrydowego systemu elektrycznego, spalania wodoru, wodorowego ogniwa paliwowego. To interesujące nas technologie nowej generacji, nad którymi pochylimy się przy projektowaniu nowego samolotu — powiedział AFP inny przedstawiciel MITI.