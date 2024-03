Nowy strajk Lufthansy. We wtorek Frankfurt, we środę Monachium

Ich strajki mają potrwać od godz. 4 rano do 23, odpowiednio 12 marca we Frankfurcie i 13 marca w Monachium. Z powodu rozłożenia w czasie i ograniczenia zasięgu protestu wyłącznie do dwóch najważniejszych niemieckich portów można oczekiwać mniejszej uciążliwości dla pasażerów, niż w ostatnim tygodniu, kiedy do strajkujących pracowników obsługi naziemnej LH dołączyli we Frankfurcie i Duesseldorfie także funkcjonariusze kontroli bezpieczeństwa.

LOT nie oczekuje znacznego wzrostu popytu na loty z/do Frankfurtu i Monachium. — Raczej nie przewidujemy zmian. Na obu połączeniach pozostają embraery — mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy LOT-u.

Deutsche Bahn radzi pojechać dzień wcześniej

Nowemu strajkowi w Lufthansie po raz kolejny postanowili towarzyszyć kolejarze. We wtorek 12 marca także Deutsche Bahn ma protestować w całym kraju przez 24 godziny poczynając od godz. 2 nad ranem. Przewoźnik zapewni tylko serwis minimum na połączeniach długodystansowych i S-bahn. „Informacje o dostępnych kursach zostaną opublikowane sukcesywnie w odpowiednim terminie na stronach DB.Navigator i bahn.de” — czytamy na stronie DB. A generalnie, jeśli chodzi o korzystanie z usług DB, to kolejarze sugerują, że przecież zawsze można pojechać dzień wcześniej.

Postulaty kolejarzy dotyczą czasu pracy maszynistów, którzy chcieliby pracować nie 36 godzin tygodniowo, tylko o godzinę krócej. Ale za dotychczasowe wynagrodzenie.

Przewodniczący Związku Niemieckich Maszynistów GDL Claus Weselsky tłumaczy, że nie zamierzają oni przestrzegać umowy o informowaniu o strajku z 48-godzinnym wyprzedzeniem, bo ze strony Deutsche Bahn brak woli porozumienia. Nie ukrywa, że GDL zamierza dalej strajkować, jeśli DB nie zaakceptuje żądań kolejarzy.