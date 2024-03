Gdzie jest wrak MH370. Po 10 latach poszukiwania będą wznowione

Czytaj więcej Biznes Lot MH370: dlaczego tak trudno znaleźć? Łatwość, z jaką duży samolot zniknął w eterze uwypukliła paradoks współczesnego lotnictwa: najnowocześniejsze samoloty są obsługiwane przez przestarzałą infrastrukturę naziemną. Pojawiły się więc sugestie, by dane z czarnych skrzynek wysyłać na wirtualną chmurę, ale może być to trudne i drogie.

Nie wiadomo jednak, czy nawet przy obecnych technologiach będzie możliwe kiedykolwiek wydobycie na powierzchnię czarnej skrzynki lub tego, co z niej zostało po tylu latach.

Rząd malezyjski jednak się nie poddaje. Bo uważa, że obowiązkiem państwa jest zrobienie wszystkiego, by rodziny ofiar dowiedziały się, co było przyczyną tej katastrofy. Premier Malezji Anwar Ibrahim powiedział przy okazji obchodów 10. rocznicy zaginięcia MH370, że jego rząd jest gotowy do ponownego otwarcia śledztwa, jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek nowe dowody. Z kolei malezyjski minister transportu, Anthony Loke, właśnie poinformował, że Ocean Infinity, amerykańska firma wyspecjalizowana w badaniu dna morskiego, została ponownie zaproszona do współpracy w nowych poszukiwaniach. Minister ujawnił również, że do współpracy zostali zaproszeni także Australijczycy.