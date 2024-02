Zagraniczni konkurenci PKP nie wjeżdżają na polskie tory. Mogą, ale nie chcą

Spaliły na panewce m.in. plany uruchomienia atrakcyjnych relacji turystycznych, zwłaszcza sezonowego pociągu z Krakowa do Chorwacji. Gdy RegioJet uruchomił nocną relację z Pragi do Rijeki, oferując dojazd na chorwacką Riwierę również Słowakom i Węgrom, komercyjny sukces przedsięwzięcia przerósł oczekiwania. Ale w tym roku z powodów organizacyjnych (m.in. problemy na chorwackiej granicy, duże opóźnienia) postanowiono ograniczyć się do autokarów.

Nie ruszył także nocny pociąg z Warszawy w austriackie Alpy: miał jechać przez Zell am Zee, Kitzbühel, Innsbruck do przełęczy Brenner, gdzie dotarłby następnego dnia przed południem. – W zimie pomiędzy Warszawą a Innsbruckiem latają czartery na wyjazdy narciarskie, więc rynek istnieje. Pociąg mógłby być tańszą i wygodniejszą alternatywą – zapowiadał Radim Jancura, właściciel RegioJet, ale ostatecznie nie wypuścił go na trasę.

Nie zostały uruchomione także relacje o charakterze biznesowym: m.in. z Warszawy do Ostendy, na którą UTK wyraził zgodę jesienią 2021 r.: pociąg mógłby umożliwić zarówno dojazd urzędnikom i politykom do Brukseli, jak i turystom do Brugii, na lotnisko w Amsterdamie czy do belgijskich kurortów.

Problem z kabotażem

Problemem jest wydawanie przez UTK zgody z reguły jedynie na relacje międzynarodowe, wykluczające przewożenie pasażerów wewnątrz kraju. W rezultacie np. do pociągu z Przemyśla do Wiednia, na przystankach na terenie Polski można byłoby tylko wsiadać. – Jest wydawana zgoda na pojedyncze zagraniczne kursy, ale bez kabotażu. Tymczasem zezwoleń na przewozy wewnątrzkrajowe, na głównych trasach atrakcyjnych biznesowo, w zasadzie nie ma, więc zagraniczni przewoźnicy nawet się o nie specjalnie nie starają – mówi Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej.

Czytaj więcej Transport Podróbka pociągu produkowana bez licencji. Siemens pozywa Rosjan Największy niemiecki inwestor w Rosji pozwał rosyjską spółkę za kradzież własności intelektualnej. Gdy Niemcy opuścili Rosję zabierając technologie i licencje, Rosjanie skopiowali projekt pociągu Siemensa i wypuścili jako własny. Siemens żąda odszkodowania o równowartości ponad 110 mln zł.

Co prawda, taką zgodę otrzymał RegioJet w przypadku trasy Warszawa–Kraków, ale procedura trwała zbyt długo. – W 2020 r. mieliśmy przygotowany skład na tę trasę, ale wydanie decyzji o otwartym dostępie trwało 834 dni plus 30 dni na uprawomocnienie. Żadna firma nie będzie pozostawiała niewykorzystanych zasobów przez 2,5 roku, nie wiedząc, ile potrwa procedura – tłumaczył w rozmowie z „Rynkiem Kolejowym” Michał Plaza, menedżer na Polskę w RegioJet a.s. W rezultacie przewoźnik, zamiast w Polsce, zaczął wozić pasażerów w Austrii.