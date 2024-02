Świat lata coraz bezpieczniej. Z wyjątkiem Rosji

Oczywiście wiadomo, że coraz bardziej ryzykowne operacje lotnicze w Rosji mają swoją przyczynę przede wszystkim w niemożności właściwego serwisowania samolotów, ponieważ na dostawy części zamiennych zostały nałożone sankcje. Z tego powodu już blisko 2 lata, rosyjscy przewoźnicy znacznie obniżyli wymogi bezpieczeństwa.

Najgorszy koniec roku

Jak podał „Newsweek” tylko w okresie od września do grudnia 2023 doszło tam do 60 incydentów, przy rosnącej tendencji do awaryjnych lądowań. Tylko we wrześniu takich lądowań było 15, 25 w październiku, 12 w listopadzie, a potem liczba ponownie wzrosła w grudniu.

„Novaya Gazeta Europe” zastrzega się, że nie o wszystkich incydentach władze informują. A jako główne powody kłopotów wymienia, awarie silników (30 proc.) i podwozi (20 proc.). Często zdarzały się również przypadki spadku ciśnienia w kabinie z powodu jej rozszczelnienia.

Z kalendarza grudniowych wypadków „Novaya Gazeta Europe” wylicza , że poważne incydenty dotyczyły przede wszystkim maszyn linii z Grupy Aerofłotu. W Airbusie 319 należącym do Rossiya Airlines , rozszczelniła się kabina i konieczne było lądowanie awaryjne, A320 Aerofłotu musiał natychmiast lądować w Moskwie, bo jeden z silników się wyłączył, z kolei Boeing B737 należący do Aerofłotu miał kłopoty z lądowaniem z powodu awarii podwozia. Inny B737 należący do prywatnych linii S7 miał jeszcze trudniejszą sytuację, bo wyłączyły się oba silniki.

Iran pomaga, ale to nie wystarczy

Rosjanie nie ukrywają, że mają problemy, nawet w tych maszynach, które serwisują w Iranie, czyli kraju, który ma długie doświadczenie z amerykańskimi sankcjami. Ale to nie wystarczy, aby rosyjskie samoloty, nawet te, które otrzymały części po kanibalizacji były bezpieczne. Jak przyznał Wiktor Basargin, prezes Federalnej Służby Nadzoru Transportu (Rostransnadzor) tylko do maja 2023 aż 2 tysiące lotów zostało wykonanych samolotami, w których nie wymieniono o czasie części.

Kirił Jankow, prezes Związku Rosyjskich Pasażerów reprezentującego ich prawa tak tłumaczył sytuację: — Po pierwsze stało się praktycznie niemożliwe pozyskiwanie oryginalnych części zamiennych i wszystkiego, co jest niezbędne do prawidłowego utrzymywania samolotów. A po drugie, co jest znacznie gorsze wykorzystywane są części, które nie mają certyfikatów producentów. Niemniej jednak nie jesteśmy w naszym lotnictwie cywilnym świadkami katastrof lotniczych. Rośnie natomiast liczba przypadków, kiedy niesprawna maszyna jest zmuszona do lądowania, ale nie ma przy tym ofiar śmiertelnych. Zwraca uwagę i na to, że zachodnie samoloty, jakie nadal latają po Rosji nie mają również dostępu do niezbędnych zmian oprogramowania, które zazwyczaj jest wykonywane podczas akcji serwisowych. — _I to jest naprawdę niepokojące — dodaje.