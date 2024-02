W Sejmie o CPK. Horała: nazwijcie lotnisko imieniem Tuska. Lasek: ściema i pic

Na dyskusję przeznaczono półtorej godziny, ale wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski, po kilku wystąpieniach zamknął listę chętnych do zabrania głosu, bo było ich zbyt wielu i byłoby niemożliwe wysłuchanie wszystkich.

Zdaniem Horały, wstrzymanie projektu i poddanie go audytowi jest nieporozumieniem, zwłaszcza w sytuacji kiedy Polska jest w tej chwili na 15. miejscu w Europie jeśli chodzi o komunikację lotniczą.

— Macie już wszystko gotowe. Trzeba tylko kontynuować to, co wam zostawiliśmy. Jest to nasz projekt, ale zostawimy go wam i napawajcie się naszym sukcesem i nazwijcie lotnisko imieniem Donalda Tuska. Macie wszystkie umowy podpisane. Wszystko jest gotowe — zachęcał Marcin Horała.