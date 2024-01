Samoloty nie docierały do celu. Orkan Isha namieszał w lotach

Tysiące pasażerów europejskich linii lotniczych znalazło się daleko od miejsca, do którego chcieli dolecieć. Orkan Isha namieszał w przelotach i sprawił, że samoloty lądowały nie tylko w innym mieście niż miały, ale nawet w innym kraju. Lotniska w Irlandii i Wielkiej Brytanii były bowiem narażone na porywy wiatru do ponad 140 kilometrów na godzinę.

Szczególnie mocno ucierpiał niskokosztowy gigant Ryanair, którego główna baza znajduje się w Dublinie. Przez Ishę odwołano 166 lotów, przekierowano 36, a 34 skierowano na drugi krąg. W efekcie lot Ryanair z Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich zamiast w Dublinie zakończył się w… Bordeaux, około 1000 km od celu. Inny samolot Ryanair, lecący z Manchesteru do Dublina, musiał wylądować na podparyskim lotnisku Beauvais. Kolejny lot, z Manchesteru do stolicy Irlandii, również nie doleciał do celu, lądując ostatecznie w odległym o 80 km od punktu wylotu Liverpoolu, ale po drodze próbował wylądować kolejno w Belfaście i Glasgow. Zamiast spokojnego przelotu trwającego pół godziny pasażerowie mogli „cieszyć się” przelotem trwającym trzy

Pogoda spowodowała chaos w lotnictwie

Nie tylko Ryanair miał problemy z docieraniem do Irlandii. Lot Lufthansy z Monachium do Dublina zakończył się odejściem na drugi krąg nad Dublinem i powrotem do punktu wyjścia.

Problemy dotyczyły też brytyjskich lotnisk. Licznie odwoływano loty w Manchesterze czy na londyńskich lotniskach. Podobnie jak w Irlandii dużo samolotów, zamiast dotrzeć do celu, musiało zawrócić i poszukać innego lotniska. Samolot easyJet z Antalyi do Manchesteru co prawda dotarł nad Wyspy Brytyjskie, ale potem zawrócił nad kontynent i ostatecznie wylądował w Lyonie. Z kolei Ryanair z Manchesteru do Budapesztu ostatecznie dotarł do celu, ale po drodze pilot próbował lądować na Standsted z uwagi na pogodę.