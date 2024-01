Opcja atomowa w Boeingu. Po wypadku B737 MAX-9 do gry wchodzi admirał

Obecny kryzys w Boeingu jest bardzo dotkliwy dla akcjonariuszy. Akcje koncernu spadły w ostatni wtorek o 8 proc., a od początku uziemienia, czyli od 5 stycznia 2024 r., o prawie 20 proc. Federalna Administracja Lotnicza (FAA) uziemiła wszystkie 171 samolotów B 737 MAX- 9 na początku tego miesiąca, aby mogły one przejść inspekcje po tym, jak 5 stycznia w samolocie Alaska Airlines wyleciał rygiel blokujący drzwi, a zaraz potem całe drzwi zapasowe. W oświadczeniu w ostatni piątek FAA podkreśliła, że pozostaną one na ziemi do czasu zakończenia przeglądu danych z inspekcji samolotu. Alaska Airlines, które mają w swojej flocie 65 B737 MAX-9 (jedna trzecia wszystkich maszyn) poinformowały, że rozpoczęły własne kontrole, niezależne od konkretnych zaleceń, jakie wyda FAA.

Dlaczego Boeing wybrał admirała Donalda

Kirkland Donald to emerytowany oficer łodzi podwodnej, przeszkolony w zakresie broni nuklearnej, z 37-letnim stażem pracy. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora Programu Napędu Jądrowego Marynarki Wojennej, zapewniając bezpieczną eksploatację okrętów wojennych o napędzie atomowym. Obecnie przewodniczy zarządom Huntington Ingalls Industries, Inc. i Battelle, a także uczestniczy w pracach zarządów publicznych, w tym jako przewodniczący Komitetu ds. Energii Jądrowej w Entergy Corporation. Admirał Donald ma tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii oceanicznej z Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

Teraz wraz z zewnętrznym zespołem ekspertów, których sam sobie wybierze, przeprowadzi kompleksową ocenę systemu zarządzania jakością Boeinga w samolotach komercyjnych. Wspólnie zbadają systemy kontroli jakości w fabrykach Boeinga, a także nadzór nad jakością dostawców komercyjnych.

Ustalenia i zalecenia admirała Donalda zostaną przedstawione prezesowi Davidowi Calhounowi i Komisji Bezpieczeństwa Lotniczego Rady Dyrektorów Boeinga. W informacji o nominacji admirała na to stanowisko David Calhoun podkreślił wielkie doświadczenie admirała w utrzymywaniu integralności bardzo wrażliwych systemów bezpieczeństwa i jakości. Oczekuje od niego niezależnej oceny zawierającej praktyczne zalecenia mające na celu wzmocnienie nadzoru Boeinga nad jakością w całym systemie produkcji samolotów komercyjnych.