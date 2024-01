Brytyjska firma chce produkować paliwo lotnicze z ludzkich odchodów

Brytyjska firma chce zwiększyć skalę, eksperymentalnej tymczasem, produkcji. Potrzebuje do tego odpowiednich zezwoleń (oraz dopuszczenia paliwa z odchodów do użytku) i zakładów przetwórczych. W planach jest zakład mogący wytworzyć do 40 mln litrów zrównoważonego paliwa co miałoby wystarczyć na 800 lotów z Londynu do Nowego Jorku. Samo pozyskiwanie ścieków powinno być relatywnie proste, trzeba się jednak liczyć z konkurencją rolnictwa, które pozyskuje ścieki na nawóz. Firma Hygate szacuje, że ścieki z Wielkiej Brytanii wystarczyłyby na zaspokojenie 5 proc. zapotrzebowania na paliwo do odrzutowców, co już by pomogło zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Co nie oznacza, że eksperci od ekologii nie uważają, że docelowo powinno się koncentrować wysiłki na autentycznie zeroemisyjnych rozwiązaniach.

- Aby mieć szansę na osiągnięcie zerowej emisji netto lotnictwa do 2050 roku, musimy naprawdę skoncentrować się na autentycznych, skalowalnych i zeroemisyjnych rozwiązaniach. W perspektywie krótko- i średnioterminowej rola niektórych z tych paliw alternatywnych może przynieść ograniczone korzyści. Ale dużym zagrożeniem jest to, że gdy słyszymy o czymś, co brzmi jako dobry pomysł, ludzie mówią: „To świetnie, mamy sposób na zrównoważone latanie, nie musimy się martwić tym, ile latamy" – powiedział CNN Cait Hewitt z Aviation Enviroment Federation.

Firma Firefly Green Fuels pozyskała już 2 mln funtów grantu badawczego od brytyjskiego rządu i inwestycję o wartości 5 mln funtów od Wizz Air.