Znika 15 połączeń Ryanaira z Modlina. To już kolejne takie cięcie

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) opublikował na początku października nowy cennik opłat lotniskowych w Modlinie. Zgodnie z nim Ryanair nie będzie płacił już stałych stawek za jednego obsłużonego pasażera. Lotnisko w Modlinie przyjęło taryfikator, zgodnie z którym Ryanair zapłaci różne opłaty pasażerskie, a nie — po 5 zł. Podstawowa opłata od pasażera wynosi 37 zł. Po przekroczeniu przez przewoźnika kalendarzowego 1 mln pasażerów spadnie do 14 zł, a po 2 mln do 8 zł. Nowy cennik ma obowiązywać od 17 października. A dopiero po przekroczeniu 2 500 001 podróżnych odlatujących z Modlina, opłata pasażerska wynosić będzie sześć złotych. Poprzednia umowa doprowadziła do tego, że lotnisko w Modlinie, mimo że odprawiało coraz więcej pasażerów, nieustannie notowało straty.

Dla Ryanaira to za drogo

– Cieszymy się, że nowa wysokość opłat pozwoli Mazowieckiemu Portowi Lotniczemu Warszawa-Modlin na ponoszenie niezbędnych wydatków na utrzymanie sprawności operacyjnej lotniska – mówił w październiku Grzegorz Hlebowicz, wiceprezes zarządu Modlina. A Eddie Wilson, nr 2 w Ryanairze po Michaelu O’Learym, złościł się, że w negocjacjach z jego linią zarząd Modlina zachowuje się tak, jakby było to lotnisko we Frankfurcie.

Ale to, co cieszy prezesa Hlebowicza, nie satysfakcjonuje Jasona McGuinnessa. — Chcemy latać z Modlina oferując niskie taryfy, ale do tego musimy mieć niskie koszty. Dlatego od 8 stycznia Ryanair zmniejszy przepustowość w Modlinie o kolejne -20 proc. — mówił wiceszef Ryanaira.

Zimowa decyzja ostateczna

Jason McGuinness nie ukrywa, że decyzja dotycząca sezonu zimowego jest ostateczna. I cięć nie uda się odwrócić. Natomiast plany wobec sezonu letniego (zaczyna się z końcem marca) jeszcze mogą ulec zmianie. Nie chciał powiedzieć, jak bardzo rozbieżne są stanowiska obu stron. — Tak szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, o co chodzi zarządowi Modlina. Podają nam różne kwoty — tłumaczył.

Nie chciał też odnieść się do potencjalnych zmian w planach nowego rządu wobec lotnisk obsługujących Mazowsze i możliwego zwiększenia przepustowości Modlina. — Nie możemy układać strategii największej linii w Europie zależnie od tego, kto wygrał wybory w Polsce. Musimy odpowiedzialnie zarządzać flotą, żeby móc oferować niskie taryfy. Nie zmienia to faktu, że i tak już jesteśmy największym przewoźnikiem w Polsce — mówił Jason McGuinness.