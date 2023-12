Prezes Ryanaira dostanie bonus w wysokości 100 mln euro

Michael O’Leary powtarza przy każdej okazji, że jego linia pozostanie „dumnym” klientem Boeinga. Zarzuca jednak Amerykanom nieskuteczne zarządzanie kryzysowe . — Co tydzień rozmawiam z dyrektorem generalnym Boeinga Davem Calhounem i chociaż to dostawca komponentów Spirit Aerosystems Holdings Inc. jest w tej chwili głównym winowajcą, częściowo winny jest także Boeing. Na co dzień brakuje tam skoncentrowania się na problemie, a wszyscy załamują ręce – mówił Michael O’Leary we wcześniejszej rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

— Dywidenda w wysokości 400 mln euro równa się kwocie zainwestowanej przez akcjonariuszy Ryanaira w szczytowym okresie pandemii Covid-19, więc nasza firma może teraz ją zwrócić. Spodziewamy się bardzo mocnego roku — mówił z kolei Neil Sorahan, dyr. finansowy Ryanaira w wywiadzie dla Bloomberg TV.