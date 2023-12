Kłopoty rosyjskich przewoźników. Nawet kanibalizacja nie pomaga

Według dostępnych informacji, które wyciekły do mediów z dokumentów Federalnej Agencji Transportu Powietrznego (Rosawiacji), czyli rosyjskiego regulatora rynku lotniczego, aż 70 proc. części zamiennych do rosyjskich samolotów nie posiada certyfikatów. Przed wojną z Ukrainą było to ok. 10 proc.

Gospodarcze komponenty

„Lądowanie odbyło się bezpiecznie. Nie było ofiar. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku” – poinformował AFP Wschodni Międzyregionalny Departament Śledczy ds. Transportu. Zdaniem śledczych, po wstępnych oględzinach, pożar został spowodowany „naruszeniem stabilności dynamicznej gazu w wyniku mikroeksplozji”.

To efekt montowania wadliwych, niecertyfikowanych komponentów do silników. S7 zorganizował je sobie sposobem gospodarczym we współpracy z inną rosyjską firmą.

Pasażerowie musieli czekać osiem godzin na przylot kolejnego samolotu i dokończenie podróży do Moskwy. W listopadzie rosyjskie linie lotnicze przyznały pasażerom 1100 dolarów odszkodowania po awaryjnym lądowaniu samolotu Ural Airlines na polu pszenicy. Rosawiacja uznała, że ta maszyna nie będzie już podnoszona z pola i zostanie „dawcą” części zamiennych do innych maszyn tego typu.