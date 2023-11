NIK grzmi w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. "Ekonomiczna porażka"

Dziś przekop stanowi co najwyżej niezwykle kosztowną atrakcję turystyczną. Jak informowała we wrześniu „Rzeczpospolita”, przekopem płyną przede wszystkim jednostki rekreacyjne – w lipcu było ich 245, w sierpniu 291 i ponad 100 we wrześniu. Zarazem w tych trzech miesiącach przekopem przepłynęło łącznie zaledwie 6 statków rybackich (w styczniu, lutym i w kwietniu nie było ani jednego). Do tego można doliczyć jeszcze jednostki służb państwowych, a także jednostki techniczne, pracujące przy pozostałych etapach przedsięwzięcia. Zdaniem wielu ekonomistów, przekopanie mierzei nie miało sensu, gdyż brakuje ładunków, których transport kanałem miałby ekonomiczne uzasadnienie. Zwłaszcza, że z gdańskiego terminala DCT kontenery wyjeżdżają pociągami lub tirami drogą ekspresową S7 i do Elbląga mogą dojechać w godzinę. Na Bałtyku brakuje także odpowiedniej wielkości statków, nie można także wykorzystać do transportu barek, bo ich resztki pływające po Odrze są wyeksploatowane i nie nadają się do wypływania na wody Zatoki Gdańskiej.

Do tego rząd PiS realizując przekop nie zadbał o pogłębienie ostatniego 900-metrowego odcinka drogi wodnej prowadzącej do portu – trwa spór z władzami miasta Elbląg kto miałby te prace sfinansować – bez czego większe jednostki nie mogą tam wpływać.