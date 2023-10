Air France rezygnuje z lotów z Orly

Narodowy przewoźnik francuski potwierdził w komunikacie — który pojawił się jak grom z jasnego nieba zdaniem dziennika „La Tribune” — że od 2026 przestanie korzystać z lotniska Orly w lotach krajowych. Wszystkie loty międzynarodowe i krajowe będą obsługiwane z lotniska Charles de Gaulle w Roissy pod Paryżem. Air France zwiększy ofertę lotów krajowych z Roissy, a jej tania filia będzie nadal korzystać z Orly, zwiększy liczbę lotów do Tuluzy, Marsylii i Nicei.

Air France uzasadniła swą decyzję spadkiem popytu na przewozy na wszystkich krajowych połączeniach, co wynika z coraz częściej stosowanych telekonferencji, zmniejszania się liczby podróży służbowych i korzystania bardziej z pociągów niż z samolotów.

Pani burmistrz Orly, Imene Souid-Ben Cheikh dowiedziała się o tej decyzji z rozmowy telefonicznej z dyrekcją przewoźnika. — Dostałam gwarancje, ze wszystkie miejsca pracy z Orly zostaną zachowane, będziemy pilnować, czy tak będzie. Sprawa dotyczy 600 pracowników naziemnych, którzy mają dostać propozycję przeniesienia się na lotnisko CDG. Nie uspokoiło to działaczy związkowych.

- Taka decyzja nie jest nigdy dobra dla miejscowego handlu. Poza Air France dużo miejsc pracy jest związane z Orly, np. w hotelach, gdzie nocują załogi i podróżujący służbowo — ocenia Alain Martinez z organizacji małych i średnich firm CPME. W czerwcu 2024 ma docierać do Orly przedłużona linia 14 paryskiego metra, co ułatwi dostęp do tego historycznego lotniska. Martinez rozumie motywy ekonomiczne decyzji AF, ale niepokoi go przyszłość tego lotniska.

Politycy uważają, że decyzja AF jest błędem, podjęta bez konsultacji (Francois Durovray z Republikanów), absurdem, bo Orly będzie najlepiej połączonym lotniskiem z Paryżem dzięki linii 14 metra (Robin Reda z partii Renaissance). Prezydenci południowych regionów Francji także nie są zadowoleni z „nowego ciosu dla ich terytoriów”, źle jeszcze obsługiwanych przez połączenia TGV.