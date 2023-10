Airbus zwiększa dostawy samolotów. Boeing zmniejsza, bo ma problemy

Po 9 miesiącach koncern wydał klientom 371 maszyn, w tym 286 MAX-ów, 50 B787 Dreamliner i 35 innych modeli.

Czytaj więcej Transport Bagaż podręczny taki sam w każdej linii lotniczej. To możliwe Niemiecki gigant turystyczny TUI zaszokował rynek informacją, że bagaż podręczny, jaki turysta może wnieść bezpłatnie na pokład samolotu, nie może ważyć więcej, niż 2 kg. To tylko pogłębia chaos z bagażem, dlatego Parlament Europejski robi pierwszy krok w kierunku standaryzacji.

Powodem do zadowolenia Boeinga może być liczba zamówionych we wrześniu 224 maszyn, w tym, 50 B787 przez United Airlines i 18 dreamlinerów przez Air Canada. Klienci zrezygnowali z kupna 10 sztuk, co od początku roku dało liczbę zamówień brutto 848, a po rezygnacjach lub zmianach modeli 724. Po raz pierwszy od grudnia 2019 łączna liczba zamówionych samolotów przekroczyła 5 tys. i wyniosła 5172.

Boeing czeka na certyfikację przez urząd lotnicza FAA najmniejszej wersji MAX-a - „siódemki” i największej „dziesiątki”. Przewiduje dostawę pierwszego B737 MAX 7 w 2024 r.

Koncern podał oddzielnie, że zamierza zwiększyć rytm produkcji tych najbardziej kupowanych samolotów do rekordowej liczby 57 co miesiąc do lipca 2025. Przewiduje to najnowszy harmonogram oczekiwanych dostaw od kooperantów. Zwiększanie produkcji będzie etapowe. Do grudnia ma powstawać 42 sztuki co miesiąc, w czerwcu 2024 — 47,2 samoloty włącznie z wersjami wojskowymi i w grudniu 20224 - 52,5 sztuki. Przed uziemieniem MAX-ów na świecie w marcu 2019 Boeing produkował 52 sztuki co miesiąc i chciał dojść do 57 - przypomniał Reuter.